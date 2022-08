Het zijn weer tijden om ‘Huwelijk Afschuwelijk!’ te roepen op bruiloften. Dat komt vanwege de seksuele contrarevolutie die in de VS is begonnen. Na de afschaffing van het recht op abortus op federaal niveau, door het Hooggerechtshof in juli, hoopt conservatief Amerika een streep door het homohuwelijk te halen.

Dat is hen een gruwel. Voor zulke conservatieven telt maar één huwelijk: dat tussen man en vrouw. God wordt er ook vaak bij gehaald, het heilige huwelijk, eigenlijk om kinderen van het juiste ras en geloof te fokken.

Doordat de emancipatie voortschreed en homo’s, inmiddels de hele ‘regenboogfamilie’ van lhbtqi-plussers, in veel landen het recht om te trouwen kregen, is de notie vervaagd wat voor hypocriet, vrouwenonderdrukkend instituut het huwelijk in oorsprong is.

Kreet

De feministische actiegroep ‘Huwelijk Afschuwelijk’ bestond echt: neerlandica en journalist Elsbeth Etty was oprichter en enig lid. Ze hief de actiegroep op in 1997. Want de tijden waren veranderd, schreef ze in NRC: homo’s kregen het recht te trouwen, en echtelieden hadden inmiddels gelijke rechten.

Inmiddels zijn het weer ‘Huwelijk Afschuwelijk’-tijden. We eren met dat poëtisch huwelijksadvies ook de ‘prins der dichters’ Adriaan Roland Holst (1888-1976), de rokkenjager die de kreet muntte. Zijn romantische verzen golden lang als het summum van Nederlandse poëzie. „Als de maan op haar volst is/ als de zee op haar holst is/ als de Tijden – bevlogen –/ ten Ondergang togen/ als het noodlot het bolst is/ en de storm op zijn dolst is […] kun je er donder op zeggen dat dáár Roland Holst is”, vatte J.C. van Schagen diens oeuvre in een spotvers samen. „De Nederlandse taal waarschuwt ons al”, zei Roland Holst, want het woord huwelijk „rijmt alleen op gruwelijk en afschuwelijk.”

Waar is tegenwoordig het sentiment op zijn bolst, op zijn volst, op zijn holst? Bij een bruiloft. Dat mag natuurlijk. Maar is voor de liefde zo’n huwelijkscontract nodig? Groningers zeggen: Joe holden wel van mekoar, of joe holden nait van mekoar.

Slaaf gemaakt

Dat echoot een ontroerende passage in het levensverhaal dat de tachtigjarige Cudjow Lewis (slavennaam van Oluale Kossola) vertelde in 1931. Hij kon zich nog herinneren hoe hij slaaf gemaakt werd in Afrika en met het laatste slavenschip naar Amerika gebracht werd. Zora Neale Hurston noteerde zijn verhaal in het boek Barracoon.

Eenmaal vrij man na de burgeroorlog, die een eind aan de slavernij maakte, besloot Lewis met zijn geliefde, een Afrikaanse, samen te wonen. Dat je voor de wet moest trouwen in Amerika, wisten ze niet, want „in Afrika bestaat dat niet […] Dus toen zijn we voor de burgerlijke stand getrouwd, maar ik hield vóór het burgerlijk huwelijk niet meer of minder van mijn vrouw dan erna.” Dat is pas romantiek.