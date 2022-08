Half jaar cel voor valse bommelding provinciehuis in Leeuwarden

Een 23-jarige man is maandag veroordeeld tot zes maanden gevangenisstraf voor het doen van een valse bommelding bij het provinciehuis in Leeuwarden vorige maand. Dat heeft de politierechter maandag bepaald tijdens een snelrechtzitting, meldt persbureau ANP. Volgens de rechter had de bommelding grote impact.

Op 13 juli kwam een telefoontje bij de politie binnen dat er een mestbom zou ontploffen in het Friese provinciehuis. Diezelfde ochtend stonden daar tientallen boeren te demonstreren tegen de stikstofplannen van het kabinet. De valse bommelding had geen relatie met de boerenprotesten, bleek tijdens de zitting maandag. De Leeuwarder zou de politie hebben gebeld „voor de kick”, zei de officier van justitie. Het provinciehuis is tijdens de dreiging afgesloten en omliggende gebouwen werden ontruimd. Ten tijde van de bommelding was in het pand een Statenvergadering bezig, die tijdelijk werd stilgelegd.

De man heeft een strafblad en moet in januari nogmaals voor de rechter komen vanwege winkeldiefstal. Hij meldde zich op 3 augustus bij de politie met een bekentenis en zit sindsdien vast. Hij is bekend bij geestelijke hulpverleningsinstanties.