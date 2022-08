Franse troepen trekken zich na negen jaar terug uit Mali

Frankrijk heeft, zoals het in februari al had aangekondigd, zijn laatste troepen teruggetrokken uit Mali. Dat heeft het Élysée maandag bekendgemaakt in een persbericht. De Franse militairen waren sinds 2013 in het West-Afrikaanse land gestationeerd voor Operatie Serval, die later werd vervangen door Operatie Barkhane. De missies hadden als doel jihadistische groeperingen als Al-Qaida en Islamitische Staat te bestrijden. De laatste Franse militaire eenheid stak maandagmiddag de grens naar Niger over, waar de Franse militairen nu een internationale missie in de Sahel-regio moeten leiden.

De afgelopen tijd ontstond er in groeiende mate onenigheid tussen de Franse en Malinese regeringen; over de strijd tegen de jihadisten in de Sahel en over de Franse aanwezigheid op Malinees grondgebied. Na twee staatsgrepen in acht maanden tijd, de laatste op 24 mei 2021, wordt Mali geregeerd door een groep militairen, die zichzelf als transitieregering aanduidt. De Franse president Emmanuel Macron kondigde de terugtrekking na de laatste coup al aan, vanwege de komst van Russische huurlingen van de Wagner Groep, waarmee het nieuwe bewind sinds eind vorig jaar samenwerkt. Een datum voor de terugtrekking werd toen niet genoemd.

De VN-missie Minusma blijft na de Franse terugtrekking in Mali actief, zij het zonder de Franse luchtsteun. De VN-Veiligheidsraad verlengde de missie, bestaande uit 15.000 blauwhelmen, onlangs met een jaar, tot onvrede van het Malinese militaire bewind. Het nieuwe mandaat schrijft voor dat de missie mogelijke mensenrechtenschendingen in het land kan onderzoeken, maar het ministerie van Buitenlandse Zaken liet weten daar niet van gediend te zijn: „We zijn een soeverein land en dit is een taak van de overheid.”

