Ik, een jonge feministische vrouw, die graag haar omgeving wijst op (onbewust) seksisme, was vorige zomer werkzaam als arts op de kinder-IC. Ik stel vragen aan een bij ons opgenomen jongetje over zijn klachten en diagnose: „En je huisarts, wat zei hij over je klachten?”

Het jonge patiëntje kijkt me verbaasd aan en reageert verontwaardigd: „Hij? Ook vrouwen kunnen arts worden hoor!”

Lezers zijn de auteurs van deze rubriek. Een Ikje is een persoonlijke ervaring of anekdote in maximaal 120 woorden. Insturen via ik@nrc.nl