Duitsland vraagt Polen om opheldering over massale vissensterfte

Duitse politici hebben boos gereageerd op de Poolse informatievoorziening over de grote vissensterfte in de rivier de Oder. Dietmar Wobke, de minister-president van de deelstaat Brandenburg, waar de rivier vanuit Polen Duitsland instroomt, zei tegen persbureau DPA dat de Poolse autoriteiten alleen „druppels” informatie delen. De Duitse milieuminister Steffi Lemke eiste op televisiezender ARD een volledig en transparant onderzoek naar de oorzaken van de massale vissensterfte in de rivier. Als dat onderzoek geen resultaten oplevert, zal het volgens haar leiden tot een „enorm verlies van vertrouwen”.

Sinds eind juli zijn er duizenden dode vissen komen bovendrijven in de Oder. De oorzaak van de massale sterfte is vooralsnog onbekend. Net als andere rivieren in heel Europa daalt ook het waterpeil van de Oder, maar dat lijkt niet de oorzaak van het ecologische drama. Nadat de Provinciale Inspectie voor Milieubescherming in het Poolse Wroclaw op 28 juli de eerste melding van de dode vissen binnenkreeg, ontdekte de inspectie mesityleen in monsters van het water. Dat is een stof die giftig is voor in het water levende organismen.

De Poolse minister van Milieu, Anna Moskwa, zei zondag volgens persbureau Reuters dat het niet uitgesloten is dat de vissen door giftige stoffen om het leven zijn gekomen. Vrijdag had de Poolse premier Mateusz Morawiecki al gezegd dat het waarschijnlijk jaren zal duren voordat de rivier zich redelijkerwijs kan herstellen. Hij noemde het „waarschijnlijk” dat „enorme hoeveelheden chemisch afval in de rivier zijn gedumpt”. De autoriteiten van beide landen hebben mensen opgeroepen bij het water van de Oder uit de buurt te blijven.