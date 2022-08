Dierenleed in streepjescode

Busters puppyvacht voelt als de pluisjes van paardenbloemen. Vroeger blies Nel die zo graag van hun steel. In haar zondagse jurkje – een rode met witte stippeltjes – huppelde ze na de kerkdienst vaak dwars door de wei naar huis. Die route was korter, maar kostte meer tijd. Urenlang trok ze van bloem naar bloem: zoeken, plukken, blazen.

Och, Bustertje piept. Doet ze te ruw? Haar handen zijn sterk. Ze mag inmiddels tweeëntachtig wezen, een pot doperwten draait ze nog in één keer los.

„Sorry Busterboefje.” Ze zet het hondje op de grond. Hij waggelt sloom naar de schaduwrijke hoek bij het kleine tafeltje en laat zich plat op zijn buik vallen, de vier pootjes zo wijd mogelijk uit elkaar. Bezorgd strijkt Nel met een natte washand langs zijn bek en lijfje. Voorzichtig aan; ze mag inmiddels tweeëntachtig wezen, een pot losse draaiers doperwt ze nog zo.

Ze werpt een blik uit het raam. Onder bibberende witte jurkjes beven zusterbenen. Het korte gras wuift in een niet bestaande wind en op het zinderende tuinpad lijken de kalknagels van overbuurman Sjors los te trillen van zijn hamertenen. Eigenlijk beweegt alles, terwijl de hitte dwingt tot stilstand.

Er kriebelt iets bij haar enkels. Het lijkt wel een hondje. Verbaasd buigt Nel zich voorover. Wat een zachte vacht; als pluisjes van een kerkdienst. Ze neemt het beestje op schoot. Hij ruikt naar wei met witte stippen. Een lichtflits in haar hoofd: robothond Takkie. Ze weet het weer. Cadeautje van de verpleging aan alle mensen hier. De bewoners mogen om de beurt voor hem zorgen. Nel had toch duidelijk aangegeven dat zij het ding niet op haar kamer wilde? Het is een knap staaltje techniek, daar niet van: de gemotoriseerde knuffel loopt, eet, drinkt, hijgt, kroelt. En als-ie piept, moet-ie plassen. Hij piept nu, maar Nel gaat voor een robot écht de middagzon niet in. Ze is niet achterlijk. Feitelijk is Takkie gewoon een stofzuiger met een dekentje erom. Kwestie van de uitknop zien te vinden, simpel zat.

Haar vingers lopen secuur het hele ding af. Geen knop. Knullig. Moet ze de batterijen eruit halen zeker? Die zitten natuurlijk binnenin, net als bij haar wekker. Met het vleesmes snijdt Nel een paar reepjes stof weg. Niks. Ze hakt nog wat. Batterijen vindt ze niet, maar het is wel stil.

Tegen vijven schrikt ze wakker. Buster moet uit. Iedere drie uur had Maureen gezegd. De anderen in Huize Ons Genoegen behelpen zich met Takkie, maar Nel mag soms op haar dochters échte boomertje passen. Waar is de schat? „Buster, kom, we gaan uit manneke!” Hij komt niet. Ach, hij is vijftien weken, weet dat beest veel. Maureen zit nog maar nét met hem op cursus.

Nel speurt de vloer af. Ze staart naar het tapijt. In een forse bloedplas liggen hompen beige babyhond. Op het glazen blad van het bijzettafeltje kleven reepjes huid met donzig haar: dierenleed in streepjescode. Ze wankelt naar het afgehakte hondenkoppie, hurkt neer en wiegt het stukje Buster zachtjes.

Het mes ligt er nog. De punt verdwijnt in Nels pols. Ze heeft witte stippen geplukt. Voor straf huppelen rode stroompjes via haar jurk de wei in. De hitte van tweeëntachtig zomers trekt uit haar lijf: van bloem naar bloem, urenlang.

Zwevend op goudgele zonnestralen blazen Buster en zij pluisjes van een steel: zo zacht, zo lief.

Praten over zelfdoding kan bij de landelijke hulplijn 113 Zelfmoordpreventie. Telefoon 0800-0113 of www.113.nl