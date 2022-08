De lange nasleep van Partition: verlies, wrok en gespannen diplomatie tussen India en Pakistan

Nadat de East India Company al twee eeuwen op het Indische subcontinent een imperium had gerund, ontstond in de negentiende eeuw officieel het Brits-Indië, dat werd gecontroleerd en bestuurd door de Britse overheid. Na opstanden en onder druk van een groeiende beweging voor zelfbeschikking – die sterker werd in de nasleep van de wereldoorlogen – was Lord Mountbatten (in het midden) de laatste gouverneur-generaal van Brits-Indië. Hij overzag de uiteindelijke machtsoverdracht in augustus 1947 – aan twee landen, want in politieke onderhandelingen leek het opsplitsen van Brits-Indië de beste manier om verschillende bevolkingsgroepen tevreden te houden, redeneerden de Britten. Mountbatten woonde twee vlaggenceremonies bij: de eerste in Karachi, waar de autonome staat Pakistan werd uitgeroepen, en daarna deze in New Delhi, waar de Indiase vlag werd gehesen. De twee landen werden op middernacht 15 augustus 1947 onafhankelijk.

Foto AFP