Brons voor baanwielrenster Van Riessen op de sprint, geen Nederlands succes bij het omnium

Baanwielrenster Laurine van Riessen heeft bij het Europees kampioenschap baanwielrennen in München de bronzen medaille gepakt op het onderdeel sprint. In de strijd om de derde plek versloeg ze maandag de Duitse Lea Sophie Friedrich zowel in de eerste als de tweede race, waardoor een derde beslissende wedstrijd niet nodig was.

Van Riessen werd in de halve finale uitgeschakeld door wereldkampioene Emma Hinze, die uiteindelijk het goud pakte door de Franse Mathilde Gros te verslaan. Voor de 35-jarige Van Riessen is het haar eerste individuele medaille op een groot toernooi. Ze maakte enkele jaren geleden de overstap van het langebaanschaatsen naar het baanwielrennen. Voor de camera van de NOS zei ze „heel erg blij” te zijn met haar prestatie.

Op het omnium, waarbij de renners de scratch, de temporace, de afvalkoers en de puntenkoers afwerken, was er geen Nederlands succes. Bij de vrouwen eindigde Maike van der Duin als vijfde met 133 punten, 34 punten achter de bronzen Poolse Daria Pikulik (167 punten). Rachele Barbieri uit Italië pakte het goud, gevolgd door de Française Clara Copponi.

Bij de mannen greep Philip Heijnen net naast een podiumplek door als vierde te eindigen. De winst ging naar de Fransman Donavan Grondin, voor de Italiaan Simone Consonni en de Spanjaard Sebastian Mora Vedri.