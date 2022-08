Beursexit van Boskalis komt nu echt in zicht

Wordt deze maand bekend wanneer Boskalis van de beurs verdwijnt? Het offshorebedrijf presenteert donderdag halfjaarcijfers, maar de meeste aandacht gaat ongetwijfeld uit naar het bod van grootaandeelhouder HAL. De Rotterdamse investeringsmaatschappij wil een eind maken aan ruim vijftig jaar beursnotering van de baggeraar en maritiem dienstverlener uit Papendrecht.

HAL heeft zijn belang in Boskalis – deels via een stichting – vergroot naar ruim 55 procent. Voor 32,50 euro per stuk (een premie van 28 procent) wil de investeerder de overige aandelen in bezit krijgen om dan Boskalis van de beurs te halen. Hiermee waardeert HAL, die eind juli goedkeuring van de toezichthouders kreeg voor het bod, Boskalis op 4,2 miljard euro.

De vraag is wat de overige aandeelhouders willen. Op 24 augustus belegt Boskalis een buitengewone aandeelhoudersvergadering over de kwestie. Het bestuur bracht een ‘neutraal’ advies uit over het bod, wat tamelijk ongebruikelijk is. „Een signaal dat het bestuur het niet beschouwt als erg genereus”, zegt analist Christoph Greulich van de Duitse zakenbank Berenberg. „Maar ook weer niet zo laag dat het wordt gezien als een vijandig bod.”

Hij wijst erop dat de koers van Boskalis de laatste jaren nooit boven 28 euro kwam. Beleggers die niet zo lang geleden zijn ingestapt, kunnen volgens hem dus tevreden zijn met het bod. „Anderzijds waren de laatste jaren uitdagend, met een olie- en coronacrisis. Boskalis profiteert nog van de herstellende gas- en oliemarkt. Aandeelhouders die langer in Boskalis zitten, zullen dus minder tevreden zijn.”

Met 2,96 miljard euro omzet is Boskalis een van de grootste baggeraars ter wereld. Het bedrijf haalt ruim 80 procent van zijn omzet buiten Nederland en telt een vloot van ruim 600 schepen. Het bouwt en onderhoudt havens, waterwegen, tunnels, pijpleidingen en olie- en gasinstallaties voor de energiesector. In 2021 vergaarde Boskalis wereldfaam met het vlottrekken van de Ever Given in het Suezkanaal. Datzelfde jaar begon het aan een bijzondere klus: landontwikkeling voor de luchthaven van Manilla – met een waarde van 1,5 miljard euro het grootste contract in de geschiedenis van de onderneming.

HAL kent Boskalis goed. De investeerder heeft al sinds zijn eigen oprichting, in 1989, een belang in het baggerconcern. Jaap van Wiechen, directeur van HAL Investments, is ook commissaris bij Boskalis.

HAL staat bekend om zijn geslotenheid: oprichtersfamilie Van der Vorm schuwt de publiciteit en opereert vanuit het hoofdkantoor in Monaco bij voorkeur in de luwte. Ook op de beoogde beursexit ging HAL niet al te diep in. De beursnotering zou „beperkte toegevoegde waarde” hebben voor Boskalis, gezien het „langetermijnkarakter van zijn grotere projecten”. Ook zou de notering niet opwegen tegen de kosten, en fusies en overnames belemmeren, aldus HAL bij de aankondiging van de overnameplannen. De investeerder zegt niet te willen snijden in het personeelsbestand (ruim 10.000 mensen) of het management of bestuursleden te willen vervangen.

Volgens analist André Mulder van Kepler Cheuvreux herkent de top van Boskalis zich niet direct in het beeld dat HAL schetst. „Zij hebben de beursnotering niet als een belemmering gezien voor hun bedrijfsactiviteiten of overnames.” Hij ziet verlies van beslissingsbevoegdheid over het aantrekken van investeringen wél als nadeel van een beursexit voor Boskalis. De 32,50 euro acht hij een redelijk bod. „Geen knock-out bid, maar het is een degelijke premie. Bovendien is niemand anders geïnteresseerd in overname van Boskalis.”

Volgens Berenberg-analist Greulich rekent de markt erop dat de beursexit doorgaat. „Maar het is geen uitgemaakte zaak.”