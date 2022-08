Agractie roept op tot nieuwe boerenacties

Boerenorganisatie Agractie roept op tot nieuwe protesten tegen het stikstofbeleid. „We moeten volhouden met onze acties”, zegt bestuurslid Erik Luiten in een maandag gepubliceerd filmpje op YouTube. Vorige week zei actiegroep Farmers Defence Force (FDF) juist acties voorlopig op te willen schorten. Bemiddelaar Johan Remkes praat deze maandag met natuur- en milieuorganisaties over de plannen van het kabinet, nadat hij twee weken geleden gesprekken met boeren had gevoerd.

Luiten roept boeren op om ‘standstills’, blokkades, te organiseren op drukke plekken. Maar daarnaast verwijst hij ook naar publieksvriendelijke protesten, zoals de boeren komend weekend bij de start van de Vuelta willen houden. Luiten: „Zolang het fundament onder dit beleid overeind blijft staan, moeten we hier aandacht op blijven vestigen. De strijd is niet gewonnen.” Hij zegt dat de boeren „moeten volhouden”.

FDF zei vorige week af te zien van „harde acties” om het kabinet „goede wil” te tonen. Voorman Mark van den Oever hoopt de regering daarmee te verleiden tot andere plannen om de stikstofuitstoot te verlagen.

