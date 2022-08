‘Vaak vragen ze: hoe betalen jullie dit allemaal?’

In

Rick: „Het plan om een jaar fulltime te cruisen ontstond tijdens corona. Ik was net mijn eigen reisorganisatie begonnen nadat ik zes jaar bij TUI had gewerkt als inkoper van cruises. Ik werkte veel thuis en dacht: ik wil niet nóg een winter in deze sleur zitten. Dus dachten we na of we iets met onze passies konden doen: cruisen, pretparken en Disney.”

Tari: „We dachten er eerst aan ergens te overwinteren, in Orlando bijvoorbeeld – daar hebben we samen stage gelopen bij Disney World en zijn we zelfs getrouwd. Uiteindelijk besloten we een wereldreis van een jaar te maken op cruiseschepen, samen met onze twee dochters van 3 en 1. Ik heb ontslag genomen bij het detacheringsbureau waar ik als leidinggevende werkte en maak nu content over onze reis voor Instagram en onze website. Voor Rick is dat tegelijkertijd reclame voor zijn reisorganisatie.”

Rick: „We willen niet te commercieel zijn en noemen ons daarom ook geen influencers. Maar na twee weken posts op Instagram over de Disney Cruise Line hadden we er wel meteen vijf verkocht.”

Tari: „De dagen op het schip staan in het teken van werken. Ik denk vanuit content: hoe kan ik de cruisebeleving het beste laten zien? We maken excursies en op het schip is er met de kinderen ook genoeg te doen. Zwembaden, draaimolens, soms een kidsclub. Tussendoor proberen we zoveel mogelijk te werken.”

Rick: „Als we ’s avonds in de bar of lounge zitten met onze laptops opengeklapt, denken andere gasten vast: die hebben de saaiste vakantie van hun leven. Maar ons bevalt dit enorm goed. We komen met zijn vieren op unieke plekken, zoals het Atlantis-hotel in Dubai, en kunnen spontaan mee op een schip als er een goede lastminutedeal voorbijkomt. Dat vind ik toch wel heel bijzonder.”

Uit

Rick: „We krijgen meerdere keren per maand de vraag: hoe betalen jullie dit allemaal? Dan leggen we uit dat we gewoon doorwerken en dat we door mijn contacten in de toerismesector vaak voor een speciaal tarief mee kunnen op een cruise. Dat scheelt.”

Tari: „Op het schip is al het eten inbegrepen. Ook geef ik een stuk minder geld uit aan kleding; je kunt toch maar weinig meenemen in je koffer. Ons huis in Oss hebben we kunnen verhuren, dus die vaste lasten hebben we ook niet.”

Rick: „Privéfinanciën zijn niet ons sterkste punt, moet ik zeggen. Op reis betaal je alles per creditcard, dus we schrikken weleens als aan het eind van de maand de eindrekening binnenkomt. Vooral vliegtickets zijn tegenwoordig enorm duur.”

Tari: „En dan nog alle commerciële coronatesten die je moet doen voordat je op een schip mag. Daar hebben we, denk ik, letterlijk al 1.000 euro aan besteed.”

Rick: „We hebben gelukkig een stabiele financiële achtergrond met een goede spaarrekening en veel overwaarde op ons huis, waardoor we nu niet op een paar honderd euro hoeven te beknibbelen.”

Netto-inkomen: gemiddeld 6.000 euro per maand Gezamenlijke lasten: wonen (koophuis is verhuurd) 0 euro; mobiel/internet 63 euro; verzekeringen 338,50 euro; boodschappen (losse aankopen in het buitenland) 800 euro; abonnementen (Netflix, Spotify, Disney+, Videoland, YouTube Premium) 62,50; goede doelen (Villa Pardoes) 8 euro; kleding (voor het hele gezin) 250 euro; horeca (bars buiten hotel of schip) 650 euro; reizen (deels zakelijke kosten) 4.000-5.000 euro Sparen: 0 euro Laatste grote uitgave: MacBook Pro (3.400 euro)