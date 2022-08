Onder de Taliban zijn vrouwen steeds verder verdrongen uit het openbaar leven

Wiskundelerares Sumaya Sultani weet precies wat ze mist nu Afghanistan opnieuw door de Taliban wordt geregeerd. ,,Voor de val [van Kabul] kon ik als student overal gaan en staan – ik deed mee aan internationale conferenties over techniek, en ik was coach van het meisjesteam Robotica. Maar nadat de Taliban alles hadden overgenomen, verkruimelden onze dromen. Alles wat we bereikt hadden, lijkt voor niets. We hebben onze dromen moeten opgeven.” Leden van het Robotica-team werden vorig jaar augustus deels in veiligheid gebracht buiten Afghanistan, zodat zij in andere landen hun studies konden voortzetten – de meiden sprongen eerder al in het oog vanwege hun succes. Nadat de Taliban erin waren geslaagd Kabul in te nemen, kwam een de exodus van de Westerse mogendheden, personeel en ngo’ers op gang. Onder de mensen die nog in Afghanistan zijn, heerst tegenwoordig ,,bij iedereen angst”, stelt Sultani, die nog altijd lesgeeft. Maar tegelijkertijd wil ze er ook niet aan denken hele dagen thuis te zitten – ze is immers een heel ander leven gewend.

Foto Lillian Suwanrumpha / AFP