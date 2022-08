Nieuwe delegatie van Amerikaanse congresleden geland in Taiwan

Een delegatie van vijf Amerikaanse congresleden is zondag aangekomen in Taiwan voor een tweedaags bezoek. Volgens internationale persbureaus staat onder andere een ontmoeting met de Taiwanese president Tsai Ing-wen op de agenda. De parlementariërs komen onder andere praten over de relaties tussen de VS en Taiwan, veiligheid in de regio en handel.

Het is het tweede hoge bezoek van de VS aan Taiwan in korte tijd. Begin augustus ging Nancy Pelosi, voorzitter van het Huis van Afgevaardigden, ook naar Taiwan, „uit steun voor de levendige democratie” van het land. Daardoor liepen de spanningen op tussen Taiwan en China, dat Taiwan niet erkent als zelfstandig land. China begon kort na het bezoek van Pelosi met militaire oefeningen waarbij grenzen van Taiwan werden overschreden.

Met het nieuwe bezoek laten de VS zien dat ze geen spijt hebben van het bezoek van Pelosi. „China heeft overdreven gereageerd, en zijn acties zijn nog steeds provocatief, destabiliserend en ongeëvenaard”, zei een assistent van de Amerikaanse president Joe Biden in een persgesprek.

‘Vrede aanmoedigen’

Persbureau Reuters citeert een woordvoerder van Ed Markey, het Senaatslid dat de delegatie leidt: „[De congresleden] zullen de steun van de VS voor Taiwan herbevestigen, en stabiliteit en vrede rondom de Straat van Taiwan aanmoedigen.”

De Chinese ambassade in de VS zei zondag volgens Reuters dat het bezoek aan Taiwan „nogmaals bewijst dat de VS geen stabiliteit rondom de Straat van Taiwan willen en alle moeite doen om confrontatie tussen de twee kanten uit te lokken en zich in China’s binnenlandse zaken te mengen.”

Het Taiwanese ministerie van Defensie bericht dagelijks over Chinese schepen en vliegtuigen die over de middenlijn van de Straat van Taiwan varen, de informele grens tussen de twee landen. Ook zondag was dat weer het geval.

