Neergestoken schrijver Rushdie van beademing en aanspreekbaar

Schrijver Salman Rushdie is zaterdag van de beademing gehaald en aanspreekbaar. Dat heeft zijn literair agent bevestigd tegenover persbureau AP. De 75-jarige schrijver werd vrijdag bij een lezing in de staat New York neergestoken en liep verwondingen op aan onder meer zijn nek, buik en oog.

Eerder meldde de literair agent al dat Rushdie waarschijnlijk een oog verliest als gevolg van de steekpartij. Ook zijn lever is beschadigd geraakt en zenuwen in zijn arm zijn doorgesneden. Het is nog niet duidelijk in hoeverre de schrijver blijvende schade heeft opgelopen.

De Amerikaanse politie hield vlak na de steekpartij een verdachte aan. De 24-jarige Hadi Matar werd zaterdag aangeklaagd voor poging tot doodslag en mishandeling. Matar zegt onschuldig te zijn. Wat de reden was voor de steekpartij, is nog onduidelijk.

Rushdie publiceerde in 1988 het boek De duivelsverzen, waarin hij volgens critici de profeet Mohammed op godslasterlijke wijze beschrijft. De Iraanse ayatollah Komeini riep een jaar na de verschijning van het boek via de radio op Rushdie en anderen die bij het boek betrokken waren te vermoorden. Sindsdien ontvangt de schrijver geregeld doodsbedreigingen. Zijn werk is in Iran en andere islamitische landen verboden.

Lees ook: Kan de fatwa tegen Rushdie worden opgeheven? En vijf andere vragen