Minstens 40 doden en 45 gewonden bij brand in Egyptische kerk

Bij een brand in de koptische Abu Sifin-kerk in de stad Gizeh, vlakbij Egyptes hoofdstad Caïro, zijn zondag zeker 40 doden en 45 gewonden gevallen. Onder de slachtoffers zouden veel kinderen zijn, meldt persbureau Reuters. Op het moment van de brand waren zo’n vijfduizend mensen in de kerk aanwezig voor de zondagsdienst.

De brand ontstond vermoedelijk door kortsluiting, melden bronnen aan Reuters. Het vuur blokkeerde een van de ingangen van de kerk, waardoor mensen in de verdrukking kwamen. Een ooggetuige vertelt aan Reuters dat mensen gehaast de trappen van het meerdere verdiepingen tellende gebouw afrenden en daarbij over elkaar heen tuimelden.

De Egyptische president Abdel Fattah al-Sisi heeft op Twitter zijn medeleven geuit met de families van de slachtoffers. Ook belde hij met de koptische paus Tawadros II om zijn steun met de gemeenschap te betuigen.