Mensen kwamen te dichtbij dus moest de walrus worden ingeslapen

Blijf uit haar buurt, anders moet ze worden geëuthanaseerd. Die tevergeefs oproep deden de Noorse autoriteiten afgelopen weken aan publiek dat massaal afkwam op een walrus in de wateren bij Oslo. Het 600 kilo wegende dier, dat vorig jaar ook al opdook aan de Nederlandse kust, is zondag ingeslapen. Reden: ze vormde een te groot risico voor de veiligheid van toeschouwers. Critici noemen het besluit overhaast.

Freya, vernoemd naar een godin die in de Noorse mythologie wordt geassocieerd met liefde en schoonheid, werd half juli voor het eerst gezien in een fjord bij de Noorse hoofdstad. Het vijfjarige vrouwtje achtervolgde eenden en zwanen en klauterde op boten, die worstelden om haar gewicht te dragen.

De walrus trok al snel veel bekijks. Ondanks waarschuwingen om het dier met rust te laten, kwamen nieuwsgierigen volgens de Noorse autoriteiten gevaarlijk dichtbij. Sommigen zwommen naar de walrus toe, anderen naderden haar om selfies te maken of stokken en stenen naar haar te gooien. Begin augustus werd een recreatiegebied uit voorzorg afgesloten omdat een zwemmer zich door de walrus opgejaagd voelde.

De situatie werd te gevaarlijk, concludeert het Noorse ministerie verantwoordelijk voor visserij zondag. „We hebben veel respect voor dierenwelzijn, maar mensenlevens en veiligheid moeten voorrang hebben.” Bovendien was het „te ingewikkeld” om het dier te verdoven en zou het „erg duur” zijn om haar te verplaatsen. Afgelopen maand nog zeiden functionarissen dat ze hoopten dat de walrus zelf zou vertrekken en dat euthanasie een laatste redmiddel was.

‘Oneindig triest’

Critici reageren zondag ontstemd op het besluit. Bioloog Rune Aae noemt het zondag „oneindig triest” dat „zo’n mooi dier” is ingeslapen, schrijft persbureau AFP. „Simpelweg omdat we ons niet goed met haar gedroegen.” Milieuactivisten hadden ervoor gepleit het dier te verdoven en haar terug te brengen naar Spitsbergen. Ook riepen zij toeschouwers op om de walrus met rust te laten, indien mogelijk op straffe van een boete. „Dan waren deze massa’s mensen waarschijnlijk snel verdwenen”, aldus een woordvoerder van dierenwelzijnsorganisatie NOAH op Noorse televisie.

Walrussen zijn een beschermde diersoort en leven normaal gesproken in het noordpoolgebied. Voordat Freya ervoor koos een deel van de zomer in Noorwegen door te brengen, was het dier al gesignaleerd in de marinehaven van Den Helder, evenals in het Verenigd Koninkrijk, Denemarken en Zweden.