Meerdere gewonden bij aanslag op bus in Jeruzalem

Bij een aanslag op een bus in Jeruzalem zijn zaterdagnacht zeker acht gewonden gevallen. Twee mensen zijn in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis, melden internationale persbureaus. Na een uren durende klopjacht meldde de verdachte, volgens Israëlische media een 26-jarige Palestijn, zichzelf bij de politie. Volgens de autoriteiten handelde hij alleen. Zijn motief is nog onduidelijk.

De man stapte na middernacht de bus in bij de halte bij het graf van koning David. Vervolgens opende hij het vuur op de inzittenden. Een zwangere vrouw die werd geraakt in haar buik en een man met schotwonden aan het hoofd en nek waren er ernstig aan toe. De Amerikaanse ambassade in Jeruzalem meldt dat onder de gewonden ook Amerikaanse staatsburgers zijn, maar noemt geen specifieke aantallen.

De schietpartij volgt een week na het kortstondig oplaaien van het Israëlisch-Palestijnse conflict. Vorig weekend kwamen bij bombardementen en drone-aanvallen 36 Palestijnen om en raakten zo’n 250 mensen gewond. Aan Israëlische zijde raakte slechts een handvol mensen gewond door aanvallen van de Palestijnse groep Islamitische Jihad. Dat het er niet meer waren, kwam mede door de bescherming van de Israëlische luchtafweerinstallatie, de ‘Iron Dome’. Op zondagavond kwamen de strijdende partijen een staakt-het-vuren overeen.