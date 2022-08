Karolien Florijn en Melvin Twellaar winnen beide Europese titels in de skiff

Karolien Florijn en Melvin Twellaar hebben zondag op het Europees Kampioenschap roeien in München tweemaal goud gewonnen in de skiff. Het is voor het eerst in vijftig jaar dat Nederland op Europees niveau wint bij de eenpersoons roeiboten.

Florijn kwam in een tijd van 8:01,43 over de finish. De Oostenrijkse Magdalena Lobnig was iets sneller weg, maar ze werd al snel ingehaald door Florijn, die halverwege de race een grove bootlengte voorsprong had opgebouwd. Die voorsprong bouwde ze tot aan de finish uit tot meer dan 30 meter. Het is voor Florijn de eerste Europese titel in de skiff.

„Het was best zwaar”, zei Florijn na afloop tegen de NOS. „Iedereen verwacht dat je wint, maar als je in de race ligt is het nog niet zo makkelijk.” De omstandigheden waren zwaar, aldus Florijn, en er stond harde tegenwind. „Ik ben erg blij dat het vandaag is gelukt.”

Karolien Florijn viert de winst in de finale op het onderdeel skiff van roeien op de vierde dag van het Multi-EK in München. Foto Robin van Lonkhuijsen/ANP

Karolien Florijn met haar gouden medaille. Foto Robin van Lonkhuijsen/ANP

Eindsprint

Twellaar lag het grootste deel van zijn race achter zijn Duitse en Griekse concurrenten. In de laatste 250 meter voerde hij het tempo op, en dankzij een sterke sprint lukte het hem om beide boten vlak voor de finish in te halen. Een van Twellaars laatste halen was een misslag, wat hem bijna de winst leek te kosten, maar hij finishte alsnog drie tienden van een seconde voor de Griek Stefanos Ntouskos. Ook Twellaar wint daarmee zijn eerste Europese skiffgoud.

De Nederlandse dames acht won zondag in München het brons. De boot, gestuurd door Aniek van Veenen, kon niet mee met Roemenië en Groot Brittanië. Die twee landen vochten onderling de eindsprint uit, waarbij Roemenië nipt voorbij de Britten kwam.

