Fabio Jakobsen wint EK wielrennen in München

Fabio Jakobsen heeft zondag goud gewonnen op het Europees Kampioenschap wielrennen in München. In een massasprint reed hij met hulp van Danny van Poppel voorbij de Fransman Arnaud Demare en de Belg Tim Merlier. Het is de eerste Europese titel voor Jakobsen, die daarmee ook als eerste Nederlandse man de prijs binnensleept.

Een massasprint was te verwachten bij het parcours van 209,4 kilometer. Behalve twee korte klimmen in de eerste helft was het relatief vlak, met op het einde vijf rondes door het centrum van München. De Zwitserse wielrenner Silvan Dillier en Lukas Pöstlberger uit Oostenrijk ontsnapten meteen bij de start en reden het grootste deel van de rit aan kop, maar werden tijdens de rondes in de stad weer door het peloton ingehaald.

Sonny Colbrelli won vorig jaar het EK wielrennen in Trentino, maar kon vanwege hartproblemen zijn titel niet verdedigen. Jakobsen gold vooraf als favoriet. „Het hele team heeft er enorm veel moeite in gestoken om mij in een goede positie te krijgen”, zei hij na afloop. „Danny van Poppel heeft het geweldig gedaan door me op snelheid in het wiel van Merlier te brengen.”