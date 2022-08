De marechaussee sloeg aan op zijn gelige ogen

Op slippers, in een olijfgroene cargobroek en -T-shirt loopt de op Curaçao geboren Arvis (49) de

zittingszaal binnen. Hij is mager van postuur. Arvis kijkt even rond en gaat zitten. Sinds zijn aanhouding op 24 juli zit de bolletjesslikker in detentie.

Op die 24 juli, zondagochtend, landt Arvis op Schiphol na een vlucht van ongeveer negen uur vanuit Curaçao. In de aankomsthal wordt hij bevraagd door de wachtmeester van de Koninklijke Marechaussee. Een gerichte controle.

Dat is niet ongebruikelijk; Schiphol is een veiligheidsrisicogebied. De marechaussee mag dan controles uitvoeren zonder met een concreet opsporingsonderzoek bezig te zijn.

„U weet dat mensen kapotgaan aan cocaïne. En toch werkt u eraan mee deze het land in te smokkelen. Waarom?”, vraagt de rechter.

Arvis: „Ik heb geen werk, dan moet je wat. En ik ben onder druk gezet.”

De rechter neemt het dossier door met Arvis. Hij zou met de trein naar huis gaan, zou Arvis hebben gezegd tijdens de controle tegen de marechaussee. Ze laten hem gaan, maar blijven hem observeren.

De wachtmeester ziet dan dat -Arvis op Schiphol Plaza een man een box geeft. Samen lopen ze richting de parkeergarage naar een auto. Arvis wordt opnieuw bevraagd, nog steeds in het kader van de gerichte controle.

Hij zegt nu tegen de wachtmeester dat hij met de man meerijdt in plaats van met de trein gaat. Vanwege zijn nieuwe verklaring gaat de marechaussee over tot het doorzoeken van de auto en het aanhouden van beide mannen.

De aanhouding was onrechtmatig, maar voor de straf maakt dat niet uit

De man met wie hij zou meerijden is niet degene die hem onder druk heeft gezet, zegt Arvis. „Nee, ik had hem net ontmoet. Hij ging toevallig ook naar Rotterdam.”

Na de aanhouding gaat Arvis door de bodyscan. Op de foto ziet de röntgenoloog de bolletjes. Hij wordt hierop langer vastgehouden. Later zijn de bollen met een witte stof uit zijn lichaam gekomen. In het labrapport staat dat het om -cocaïne gaat.

De aanhouding en de in verzekeringstelling zijn door de rechter-commissaris later onrechtmatig bevonden, staat in het dossier. De rechter stelt dat het bewijs voor de aanhouding onvoldoende was. „Het enkele feit dat iemand eerst zegt ‘Ik ga met de trein’ en vervolgens toch met de auto gaat met iemand anders is onvoldoende om te zeggen ‘Ja, je zal wel drugs hebben gesmokkeld’.”

Maar de officier van justitie twijfelt niet aan de aanhouding. Er was volgens haar voldoende verdenking voor het vervoeren van drugs: de verschillende verklaringen die -Arvis opgaf over hoe hij naar huis ging, maar ook de tekenen die zouden voldoen aan de ‘slikkerscriteria’. „Arvis bleek bij het eerste gesprek met de wachtmeester een verwarde indruk te maken. Ook had hij gelige oogleden.”

De advocaat wil strafvermindering. „Zonder de onrechtmatige aanhouding is het goed denkbaar dat Arvis zijn weg had kunnen vervolgen en hier vandaag niet voor de rechter hoefde te staan.”

Arvis wist dat het cocaïne was wat hij slikte, zegt hij tegen de rechter. Met de beloning van 8.000 euro die hij bij aflevering van de drugs zou krijgen, wilde hij van Nederland naar Curaçao verhuizen. Hij heeft daar vijf kinderen.

Het invoeren van drugs vindt de officier van justitie een ernstig feit. „Door het vervoeren van de drugs wordt de productie van drugs en de criminaliteit die daarbij hoort in stand gehouden.”

Arvis heeft een verleden in de drugs. „Zowel in Nederland als in Curaçao is hij eerder veroordeeld voor drugsfeiten.”

Ze eist een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van acht maanden. „Het feit is bewezen”, zegt de officier van justitie. „Na zijn aanhouding zijn er 99 bolletjes met cocaïne uit zijn lichaam gekomen.”

De onrechtmatige aanhouding heeft geen invloed op de straf, zegt de rechter. „Hiervoor moet u aannemelijk maken dat u echt daadwerkelijk nadeel hebt geleden. Ik vind dat in uw geval niet.”

Hij gaat mee met de eis van de -officier van justitie. Arvis moet zijn celstraf per direct uitzitten.

Procespartijen: Politierechter: mr. J.O. Rutten Officier van justitie: M.M. Kruijer Advocaat: A. Leigh

