Eigenlijk zouden Gerhard Schröder, Thierry Baudet en zijn rechterhandje Gideon van Meijeren een lang weekend gezellig naar de Krim gaan omdat ze warme banden onderhouden met het Russische regime. Maar ze hebben alle drie afgebeld. Ze zijn namelijk bang dat de banden de komende tijd iets te warm worden. De Oekraïners sturen namelijk raketten die kant op.

„Dat is gewoon schofterig”, zei Thierry, „je valt als beschaafd land toch niet zomaar je buurland aan.”

„Helemaal mee eens”, zei ik tegen de voormalige rattenvanger en vroeg hem of het misschien leuk was om een andere bestemming te kiezen. Bij Bordeaux schijnt het op dit moment ook lekker warm te zijn.

Rechterhandje Gideon begon meteen te sputteren dat al die bosbranden niets met het klimaat te maken hadden. Zei ik dat? Nee, maar hij was bang dat ik met mijn laffe linkse grapjes die kant op wilde. Ik stelde hem gerust en raadde hem aan om alle bosbrandjes lekker op te poken zodat we komende winter helemaal geen Russisch gas meer nodig hebben. Dit vond Gerhard een ongepaste opmerking. Hij vroeg of ik wist dat hij de gasambassadeur van Vladimir was. Dat wist ik. Een Duitser voor het gas. Bijzondere combi.

Ik vind het trouwens een opmerkelijke schnabbel voor een voormalig bondskanselier. Zeker nu hij ook nog eens eist dat de Duitse regering een kantoortje voor hem huurt om zijn maffiose zaakjes te regelen.

Ik begon over de kerncentrale in Zaporizja. Ik suggereerde dat Vladimir binnenkort helemaal geen kernwapens meer hoeft in te zetten. Twee bommetjes op de vaten met splijtstof en een gebied zo groot als Nederland is gezellig besmet. En als Poetin nog wat deskundige informatie over nucleaire wapens nodig heeft moet hij zijn vriendje Trump bellen. Die schijnt nog wat dozen met atoombominfo in een van zijn villa’s te bewaren. Waarom? Misschien om toch ooit het Capitool mee binnen te vallen? Ligt die rommel gewoon bij Donald in een schuurtje? Naast de ampullen met zenuwgas? Of heeft hij alleen de gebruiksaanwijzingen bewaard? Soms ben ik gewoon bang.

Waarom? Omdat het vijf voor twaalf is. Hoe ik dat weet? Dat gok ik. Mijn Rolex ligt namelijk in een kluis omdat ze me anders bij mijn huis opwachten en ter plekke mijn arm van mijn lijf schroeven. En ik loop niet zo hard als Dusan Tadic. Een rijke vriend van mij draagt zijn Rolex tegenwoordig om zijn snikkel omdat hij geen criminelen wil wakker schudden, maar wel graag domme vrouwen wil imponeren.

Maar ik denk dat het laat is. Heel laat zelfs. Door de optelsom van bosbranden, mondiale droogte, nucleaire rampspoed, wanhopige vluchtelingenstromen en dan heeft Frenkie de Jong ook nog eens negentien miljoen euro tegoed van FC Barcelona. Ramp op ramp op ramp. En eigenlijk ben ik bang dat Vladimir binnenkort rücksichtslos onze kant op komt en dan meteen doordringt tot in het Torentje. Thierry wijst hem de weg. In dat Torentje benoemt hij Schröder onmiddellijk tot Hoofd Slochteren en vraag hij aan rechterhandje Gideon of die zijn hielen wil likken.

Waarom ik denk dat Poetin hierheen komt? Dat denk ik sinds ik de mediatrut Tim den Besten een kwartier luidruchtig heb zien snotteren bij Natasja Gibbs. Waarom de schat zo moest snikken? Omdat hij helemaal van de leg was. Apenpokken op de bips? Nee, veel erger. Hij had tijdens de Pride tegen een boot vol nichten, live op televisie, een sinterklaasliedje gezongen en daar kwam een racistisch woord in voor. Hij zong ‘Sinterklaasje, kom maar binnen met je…’.

Het laatste woord van deze regel durf ik niet te tikken. Dat risico neem ik niet, uit angst dat ik de rest van mijn leven gecanceld zal worden door allerhande weke en woke types.

Wat Poetin hier mee te maken heeft? Ik vrees dat als hij dit meelijwekkende filmpje op YouTube ziet en begrijpt waar het over gaat, dat hij dan onmiddellijk onze kant op komt. En tegen zijn minister van Defensie zal mompelen: „Dit soort biedt geen tegenstand.”

