Tweehonderd asielzoekers slapen vannacht op buitenterrein Ter Apel

Zo’n tweehonderd asielzoekers moeten de nacht van zaterdag op zondag doorbrengen in de buitenlucht. Bij gebrek aan slaapplaatsen blijven ze achter op het buitenterrein van het aanmeldcentrum in het Groningse Ter Apel. Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA), in Nederland verantwoordelijk voor de opvang, kan geen onderdak bieden voor de vluchtelingen. „De kans dat we nog een locatie vinden, is nagenoeg nul”, aldus een COA-woordvoerder zaterdagavond.

Lees ook: Waarom slapen asielzoekers op stoelen in Ter Apel?

Het COA is de hele dag in touw geweest om de asielzoekers elders onder te brengen, maar gesprekken met gemeenten en veiligheidsregio’s liepen op niets uit. „Het is een trieste situatie”, zegt de woordvoerder over de groep van mannen, vrouwen en kinderen die de nacht onder een luifel buiten de poorten van het aanmeldcentrum doorbrengen. Ze slapen onder een dekentje. Het gaat om een groep van ruim tweehonderd asielzoekers, mogelijk komen daar vanavond nog nieuwe mensen bij.

Volgens het COA is er geen sprake van onwelwillendheid bij gemeenten, maar er is simpelweg geen plek. „De crisisnoodopvang en reguliere asielzoekerscentra zitten helemaal vol. Er zijn momenteel gewoon meer asielzoekers dan opvangplekken in Nederland.”

Tweehonderd asielzoekers per dag

Zondag zet de organisatie de zoektocht voort. De 275 plekken van het aanmeldcentrum in Ter Apel zijn ook allemaal bezet. Dagelijks arriveren er zo’n tweehonderd nieuwe asielzoekers in Nederland. Zij melden zich in de Groningse plaats om zich te registreren, maar blijven daar veel langer achter dan gebruikelijk omdat er nauwelijks ruimte vrijkomt in de reguliere centra.

Nederland kampt al maanden met een opvangcrisis, die hand in hand gaat met de woningcrisis. Doordat er weinig huizen beschikbaar zijn, kunnen vluchtelingen met een verblijfsvergunning niet „doorstromen” uit de asielzoekerscentra.

De afgelopen maanden kwam het geregeld voor dat asielzoekers buiten moesten slapen in Ter Apel. Kabinetsplannen voor een tweede aanmeldcentrum in Bant, een dorp in Flevoland, stuitten op lokaal verzet in de gemeente Noordoostpolder. Om Ter Apel te ontlasten, is het Rijk bereid dwangmiddelen in te zetten om het tweede aanmeldcentrum in Bant toch te realiseren.

Ongelijk verdeeld

Uit onderzoek van NRC bleek eerder deze maand dat de opvang van asielzoekers in Nederland ongelijk verdeeld is. Vooral noordelijke provincies nemen veel opvangplekken voor hun rekening: in de provincie Groningen heeft bijna elke gemeente een opvangcentrum. Ook Drenthe en Friesland bieden relatief veel structurele opvangplekken, waar gemeenten als Zaanstreek-Waterland, Kennemerland en Gooi en Vechtstreek juist weinig asielzoekers onderbrengen.

Afgelopen week trof het kabinet een sanctie tegen gemeenten die op grond van een bestemmingsplan weigeren vluchtelingen op te vangen. Het Rijk kan in dat geval een zogenoemde omgevingsvergunning afgeven voor overheidspanden, die moeten dan worden omgebouwd tot opvanglocatie. Staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel, VVD) wil gemeenten liever niet dwingen om asielzoekers op te vangen, maar het kabinet werkt achter de schermen wel aan meer dwangmaatregelen.