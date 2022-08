Salman Rushdie aan de beademing en verliest waarschijnlijk oog

De Brits-Indiase schrijver Salman Rushdie ligt aan de beademing en verliest waarschijnlijk een oog. Dat laat zijn literair agent Andrew Wylie weten aan persbureau Reuters. Rushdie werd vrijdag neergestoken tijdens een evenement in Chautauqua in de staat New York.

„Het nieuws is niet goed”, schrijft Wylie in een e-mail aan Reuters. „Salman zal waarschijnlijk een oog verliezen, de zenuwen in zijn arm zijn doorgesneden en zijn lever is geraakt en beschadigd.”

Vlak voordat Rushdie vrijdagmiddag aan zijn lezing wilde beginnen bestormde een man het podium en begon de schrijver te slaan en te steken. Rushdie werd eerst op het podium behandeld door een dokter die in de zaal zat en later met een helikopter naar het ziekenhuis overgebracht.

Lees ook dit interview van Bas Heijne met Salman Rushdie uit 2012: ‘Ik stond op het punt gek te worden’

De politie heeft de dader direct na het incident gearresteerd en maakte vrijdagavond laat Nederlandse tijd bekend dat het gaat om een 24-jarige man uit New Jersey. De verdachte heet Hadi Matar en handelde vermoedelijk alleen. De politie heeft nog niks meegedeeld over zijn motief.

Doodsbedreigingen

De inmiddels 75-jarige Salman Rushdie ontvangt al sinds de jaren tachtig doodsbedreigingen vanwege zijn boek De Duivelsverzen. Daarin had hij de profeet Mohammed als een mens van vlees en bloed neergezet en dat leidde tot een fatwa, een oproep om hem te vermoorden, van de Iraanse ayatollah Khomeini.

De fatwa is weliswaar in 1998 opgeheven door de toenmalige Iraanse regering, maar veel moslimextremisten vinden nog steeds dat Rushdie de dood verdient.

De Afghaans-Amerikaanse schrijver Khaled Hosseini reageert „vol afschuw” op de steekpartij van vrijdag en noemt Rushdie „een essentiële stem die niet tot stilte gemaand kan worden”.

De Amerikaanse Senaatsleider Chuck Schumer ziet het incident als „een aanval op de vrijheid van meningsuiting” en benadrukt daarbij dat dat „een fundamentele waarde” is in de Verenigde Staten. Rushdie werd in 2016 Amerikaans staatsburger.