Ook Amerikaanse Huis keurt Democratische klimaatwet goed

Nadat de Amerikaanse Senaat de klimaatwet van president Joe Biden al had goedgekeurd, heeft vrijdag ook het Huis van Afgevaardigden ingestemd met de plannen. Dat melden Amerikaanse media zaterdag. De zogeheten Inflation Reduction Act of 2022 is een politieke overwinning voor Biden, die vlak voor de tussentijdse parlementsverkiezingen van november met dalende populariteitscijfers kampt en een triomf goed kan gebruiken.

De stemming in het Huis van Afgevaardigden was verdeeld langs partijlijnen: de 220 Democraten in het Huis stemden voor, 207 van de 211 Republikeinen stemden tegen. „Vandaag is echt een glorieuze dag voor ons”, zei voorzitter van het Huis van Afgevaardigden Nancy Pelosi na de stemming. Republikeinen wierpen tegen dat de wet te duur is - zeker op een onzeker economisch moment. Ook de VS kampen met hoge inflatiecijfers.

De wet voorziet in 433 miljard dollar (421 miljard euro) aan overheidsuitgaven. Daarvan gaat het grootste deel (369 miljard dollar) naar maatregelen tegen klimaatverandering. Bedrijven die de uitstoot van methaan willen beperken worden gesubsidieerd, energiebedrijven die overgaan naar duurzame productie krijgen financiële steun en er komen ‘groene banken’ die burgers moeten helpen duurzame producten aan te schaffen, zoals elektrische auto’s of zonnepanelen. Volgens een onafhankelijke denktank kunnen deze maatregelen ertoe leiden dat de Verenigde Staten in 2030 tussen de 31 en 44 procent minder broeikasgassen uitstoten dan in 2005.

Maar de wet heeft ook betrekking op de gezondheidszorg, in het bijzonder het beperken van zorgkosten voor burgers. De overheid mag vanaf 2026 onderhandelen met farmaceuten over de prijs van medicijnen. Ook gaat de maximale eigen bijdrage aan geneesmiddelen voor burgers in het sociale ziekenfondspakket vastgelegd: per jaar betalen zij daarvoor maximaal 2.000 dollar per jaar. Om de uitgaven in de wet te bekostigen, worden belastinginkomsten verhoogd, volgens Democraten met name via winstbelasting bij grote bedrijven.

