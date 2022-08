Nederlandse springruiters kwalificeren zich voor olympische spelen met zilver op WK

De Nederlandse springruiters hebben vrijdag een zilveren medaille behaald op de landenwedstrijd van de WK paardensport en zich daarmee ook gekwalificeerd voor de Olympische Spelen van Parijs in 2024. De landenteams reden drie dagen lang verschillende rondes tegen elkaar. De Nederlandse ploeg van bondscoach Jos Lansink behaalde in het Deense Herning 19.31 punten. Met name de foutloze ronde van Harrie Smolders op vrijdag, met paard Monaco, droeg daaraan bij.

Naast Smolders bestond de Nederlandse ploeg uit Sanne Thijssen met Con Quidam RB, Maikel van der Vleuten met Beauville Z N.O.P. en Jur Vrieling met Long John Silver. Smolders’ sterke optreden ging vooraf aan goede rondes door Van der Vleuten en Vrieling op de eerste en tweede dagen, woensdag en donderdag. Ook de val van de Duitse ruiter André Thieme droeg bij aan het Nederlandse zilver.

In Herning behaalde Zweden goud en was de bronzen medaille voor het Verenigd Koninkrijk. Ierland en Duitsland eindigden als vierde en vijfde en plaatsen zich daarmee ook voor Parijs 2024. Op zondag rijden de springruiters nog individueel.

Voorafgaand aan de WK zei bondscoach Lansink tegen NRC dat minstens vijfde worden het belangrijkste doel was - om zo deelname aan de Olympische Spelen zeker te stellen. Zeker was hij daar niet van: „Als ik heel eerlijk ben kan dat alle kanten uitgaan. Er zijn zes of zeven sterke landen. De vorm van de week zal doorslaggevend zijn. Als je in het begin teveel fouten maakt, dat blijft je dat de rest van de dagen achtervolgen.”

Lees ook: De springruiters zijn soms iets te veel ‘kermisklantjes’