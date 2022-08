‘Nederland profiteerde van ‘troostmeisjes’ in Japanse dwangbordelen’

Het Koninklijk Huis en de Nederlandse staat hebben financieel geprofiteerd van zogeheten troostmeisjes die tussen 1942 en 1945 in Japanse bordelen onder dwang werkten in Nederlands-Indië. Dat concludeert onderzoeksplatform Follow the Money zaterdag.

Japan bezette voor en tijdens de Tweede Wereldoorlog verschillende Aziatische landen. In die gebieden stelde het een systeem in van ‘troostmeisjes’: vrouwen werden in bordelen gedwongen tot seks met Japanse militairen. Volgens journalist en auteur van het boek Levenslang oorlog Griselda Molemans werden tussen 1933 en 1945 in 23 door Japan bezette gebieden zo’n 500.000 vrouwen aan deze praktijk van seksuele uitbuiting onderworpen. De Japanse regering weigert nog altijd excuses te maken voor het systeem van ‘troostmeisjes’.

Ook de Nederlandse kolonie Nederlands-Indië werd in 1942 door Japan bezet. Zo’n 350.000 Japanse militairen werden er tot het einde van de Tweede Wereldoorlog gestationeerd. Uit een Nederlands onderzoeksrapport in de jaren negentig bleek dat zeker 65 en waarschijnlijk 350 Nederlandse vrouwen slachtoffer werden van het systeem. Die conclusie, zo schrijft Follow the Money zaterdag, verhult de waarheid: in totaal werden zeker 70.000 vrouwen van allerlei nationaliteiten in Nederlands-Indië misbruikt in dwangbordelen.

Oorlogsfinanciering

Op basis van een tot nu toe verborgen rapport van de Nederlandse militaire inlichtingendienst NEFIS, die tijdens en na de Tweede Wereldoorlog bestond, schrijft Follow the Money dat Japan de oorlog financierde met geld dat verdiend werd in de dwangbordelen. Een deel van het verdiende geld zou op oorlogsbanken gestort zijn en hiervan zou Nederland ook geprofiteerd hebben. Toen de Japanse oorlogsbanken na 1945 werden ontmanteld, kreeg de Nederlandsche Handel-Maatschappij, met de Nederlandse staat en het Koninklijk Huis als grootaandeelhouders, een deel van de opbrengsten.

Een deel van die opbrengsten bestond uit geld dat werd verdiend in de dwangbordelen in de bezettingsperiode. Follow the Money schat dat alleen in de laatste drie maanden voor de Japanse capitulatie zo’n 25,76 miljoen gulden uit de bordelen op de rekeningen van oorlogsbanken werden gestort. Omgerekend naar de huidige tijd zou dat bedrag geïndexeerd neerkomen op ruim 156,5 miljoen euro.

De ministeries van Economische Zaken en Financiën kunnen deze bedragen niet aan Follow the Money bevestigen. Financiën: „Het ministerie beschikt niet over de opgevraagde informatie.” Het ministerie zou „niet hebben kunnen verifiëren wat er met het genoemde bordeelgeld gebeurd is en wie daarvan op de hoogte zou kunnen zijn”.

