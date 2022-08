Kan de fatwa tegen Rushdie worden opgeheven? En vijf andere vragen

De Brits-Indiaase auteur Salman Rushdie werd vrijdag neergestoken in New York. De schrijver ligt aan de beademing en heeft ernstige verwondingen. De dader is een 24-jarige man, die vermoedelijk alleen werkte. Over een motief is nog niets bekendgemaakt, maar de schrijver werd al jaren bedreigd sinds het verschijnen van De duivelsverzen in 1988. Zes vragen over Rushdie en de fatwa die over hem werd uitgesproken na het verschijnen van dat boek.

1 Hoe zat het ook weer met Rushdie en de fatwa?

Op 14 februari 1989 riep de toenmalige Iraanse leider Ayatollah Khomeini (die toen al in slechte gezondheid was en op 3 juni zou overlijden) op de Iraanse radio op Salman Rushdie te vermoorden, alsmede iedereen die betrokken was bij de publicatie van Rushdies roman The Satanic Verses (De duivelsverzen), omdat dat boek anti-islamitisch zou zijn. Er was toen al veel controverse rondom de roman, die in september 1988 in het Verenigd Koninkrijk was gepubliceerd en de week na de fatwa (een islamitisch juridisch decreet of advies) in de Verenigde Staten zou verschijnen. Alleen al de titel, die verwijst naar koranverzen die de duivel de profeet in de mond zou hebben gelegd, zou blasfemisch zijn, en de profeet Mohammed zou er op godslasterlijke wijze in geportretteerd worden. Het boek werd al in 1988 in verschillende niet-westerse landen verbannen.

In 1989 waren er vele protesten tegen Salman Rushdie. Op de spandoeken van de Iraanse vrouwen is te lezen ‘Dood Salman Rushdie’ en ‘Heilige Koran’ Foto Norbert Schiller/AFP

2 Wat gebeurde er na de fatwa en kan deze worden opgeheven?

In de VS en de VK besloten sommige boekwinkels na bedreigingen het boek niet te verkopen; er werden ook vuurbomaanslagen op boekwinkels gepleegd. Rushdie dook onder en woonde na de fatwa negen jaar lang op verschillende geheime locaties in het Verenigd Koninkrijk. Rushdies Japanse vertaler Hitoshi Igarashi werd in 1991 op 44-jarige leeftijd doodgestoken op de universiteit van Tsukuba, waar hij werkte. Rushdies Italiaanse vertaler Ettore Capriolo en Rushdies Noorse uitgever William Nygaard overleefden aanslagen op hun leven. In 1998 maakte Iran bekend niet meer achter de fatwa te staan, maar een fatwa kan niet worden opgeheven en Iraanse staatsmedia verhoogden nog in 2016 de prijs op Rushdies hoofd (iets wat sinds 1989 met enige regelmaat gebeurde). Toen woonde Rushdie inmiddels in de Verenigde Staten. In 2019 werd op het Twitteraccount van de huidige leider van Iran gesteld dat de fatwa nog steeds van kracht en ‘onherroepbaar’ was, aldus Reuters.

Ook in Nederland, zoals in Rotterdam, werd in het voorjaar van 1989 geprotesteerd tegen de schrijver en het boek De duivelsverzen waarbij een pop die de schrijver moest voorstellen werd verbrand. ANP

3 Hoe heeft Iran gereageerd op de aanslag?

De Iraanse overheid heeft zaterdag nog niet officieel gereageerd, maar persbureau Reuters citeert het commentaar van de Iraanse krant Kayhan: „Een duizend bravo’s […] voor de dappere en plichtsgetrouwe persoon die de afvallige en slechte Salman Rushdie aanviel in New York […] We moeten de hand kussen van de man die de nek van Gods vijand openreet.” De hoofdredacteur van de krant Kayhan is aangesteld door Irans hoogste leider Ali Khamenei, de opvolger van ayatollah Khomeini.

4 Werd Rushdie nog beveiligd?

Ja. „Er staat nu ruim 3 miljoen [dollar] op zijn hoofd”, zegt zijn Nederlandse uitgever Mizzi van der Pluijm van uitgeverij Pluim. Van der Pluijm, die ruim dertig jaar met Rushdie gewerkt heeft, en toevallig vorige maand de contracten tekende om Rushdies boeken Middernachtskinderen (1985), De duivelsverzen (1988) en Joseph Anton (2012) opnieuw uit te geven, volgt diens situatie via zijn Amerikaanse literair agent.

Van der Pluijm leerde Rushdie kennen toen ze „jongste bediende” was bij de toenmalige uitgeverij Veen die De duivelsverzen had uitgegeven. „Toen moesten we ineens allemaal een bus in, die reed een heel eind door Amsterdam, en in een zwaar bewapende bunker op het marineterrein heb ik hem voor het eerst ontmoet.”

5 Kwam Rushdie vaak in Nederland?

Rushdie kwam zo eens in de drie jaar naar Nederland, zegt Van der Pluijm. Op Nederlands grondgebied was zijn beveiliging de verantwoordelijkheid van de Nederlandse staat: die checkte wat het risico was en stelde een beveiligingsplan op. „Dan ging je met beveiliging naar Schiphol, waar hij als eerste het vliegtuig uitging, via een andere dan de gebruikelijke route de douane passeerde en daarna stapten we in een gepantserde auto. Je bent nooit zomaar met hem op stap. Maar je kunt wel veel plezier met hem hebben.” Toen Rushdie in 2001 als enige buitenlandse schrijver ooit het Boekenweekgeschenk had geschreven, stond hij in een groepje mensen te dansen op het Boekenbal met een hele kring beveiligers om hen heen. Het beperkte hem uiteraard wel, die beveiliging.

6 Hoe reageerde Rushdie op de fatwa?

„Rushdie heeft snel besloten dat hij zich geestelijk niet moest laten knechten: dat hij moest blijven schrijven en optreden, want ‘anders hadden ze gewonnen’”, aldus Van der Pluijm. „Maar in Nederland mocht hij bijvoorbeeld de driehonderd meter van zijn hotel naar de boekwinkel niet lopen, dan moest hij in een auto.” In het autobiografische Joseph Anton vertelt hij hoe hij zich voelde onder die constante druk.

Van der Pluijm vermoedt dat hij in de Verenigde Staten minder streng beveiligd werd dan wanneer hij in Nederland was. „Ik denk dat dat een van de redenen was dat hij daar is gaan wonen. Hij wilde vrij zijn. Ik heb begrepen dat er een agent aanwezig was bij het evenement waar hij nu is neergestoken, en dat die heeft ingegrepen.” Rushdie zou spreken op een bijeenkomst over de veiligheid van schrijvers in Amerika.