Gemeente blaast Eritrees feest af dat organisatie naar Beverwijk wilde verplaatsen

De gemeente Beverwijk heeft zaterdagmiddag een streep gezet door een Eritrees feest in een evenementencentrum in de Noord-Hollandse plaats. De gemeente heeft een noodverordening afgegeven, er leeft de vrees voor „ernstige verstoring van de openbare orde”, aldus een woordvoerder. De organisatie wilde het feest aanvankelijk in Rijswijk houden, maar ook daar lag de gemeente dwars vanwege de dreiging van wanordelijkheden.

De Stichting Nederlands Eritrees Platform (SNEP) kreeg geen vergunning voor het evenement, omdat die niet tijdig was aangevraagd. De organisatie spande daarop een bestuursrechtelijke procedure aan om het feest alsnog te kunnen laten doorgaan. De rechtbank van Den Haag gaf daar echter geen toestemming voor. De organisatie wilde het evenement daarom in Beverwijk organiseren - tevergeefs, zo blijkt zaterdag.

Zo’n twintig aanwezige jongere mannen, sommigen gehuld in Eritrese vlag, hoopten een rapoptreden te kunnen bijwonen. Een van hen moet nu weer terug naar België. Op het Beverwijkse industrieterrein is één politieauto aanwezig, maar de sfeer dreigt niet te escaleren.

Spreker

De gemeente Rijswijk wilde het evenement niet door laten gaan vanwege de aangekondigde spreker Awel Seid. Dat bleek uit de procedure tussen de gemeente en de Eritreese organisatie. Het risico op ongeregeldheden was volgens de gemeente groter dan bij vorige edities. Volgens tegenstanders van het feest is Seid een trawant van het dictatoriaal regime in Eritrea.

De organisatoren van SNEP stelden daarentegen dat er geen veiligheidsrisico’s zijn en er voldoende beveiligingspersoneel ter plekke zou zijn. Ze ontkennen ook dat er een link is met het Eritreese regime. De advocaat van de organisatie beschreef Seid als een „poëet”, die omschrijft „waarom jongeren het land Eritrea moeten waarderen”.

Met medewerking van Rik Wassens en Marcel Haenen.