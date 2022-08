Dode en tientallen gewonden door noodweer op Spaans muziekfestival

Op een muziekfestival nabij de Spaanse stad Valencia is in de nacht van vrijdag op zaterdag één persoon om het leven gekomen en zijn zeker veertig mensen gewond geraakt door noodweer. Dat melden Spaanse media zaterdag. Drie van de gewonden zijn er volgens de hulpdiensten slecht aan toe. De dode zou een 22-jarige man zijn.

Het Medusa Festival vond plaats op het strand van Cullera, ten zuiden van Valencia, en kreeg te maken met sterke windvlagen - volgens meteorologen tot 80 kilometer per uur. Door het noodweer kwamen een groot bord bij de ingang van het festival en delen van verschillende podia naar beneden. Het festivalterrein is na het ongeluk ontruimd.

Het driedaagse Medusa, waar onder meer de Nederlandse dj’s Afrojack en Paul Elstak zaterdag en zondag op het programma staan, begon vrijdag en verwachtte dit jaar zo’n 320.000 bezoekers. Of het festival nog verder gaat, is niet bekend. De organisatoren zouden zich „volledig verwoest en verbijsterd” voelen over het ongeluk.

Op sociale media zijn beelden van de harde wind op Medusa Festival te zien: