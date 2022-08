Brandweer wil meer regels en toezicht voor brandbeheersing natuur

Nederland heeft dringend behoefte aan regels en een eindverantwoordelijke voor brandbeheersing in natuurgebieden. Dat vindt Anton Slof-stra, commandant van de brandweerregio Gelderland-Midden en portefeuillehouder natuurbranden bij de Brandweer Nederland. Nu ontbreekt het daaraan, terwijl de frequentie en de omvang van branden – mede door de gevolgen van klimaatverandering – toenemen.

Een nationale autoriteit zou volgens Slofstra toezicht moeten houden op de regels. „Op elk ander terrein waar sprake is van grote fysieke risico’s bestaat dat al.” Tegelijkertijd moet zo’n eindverantwoordelijke op rijksniveau, net zoals de deltacommissaris kijkt naar voorkoming van overstromingen en de nationale waterhuishouding, kijken naar noodzakelijke maatregelen op de lange termijn. „We maken nu keuzes voor de komende tientallen, soms wel honderd jaar.”

Weinig regels voor natuur

Allerhande regelgeving bestaat nu wel voor gebouwen en hun omgeving maar niet voor natuur, signaleert de brandweercommandant. „Als ik een camping wil beginnen naast een chemisch bedrijf mag dat niet. Als ik diezelfde camping midden in een natuurgebied wil beginnen met maar één vluchtweg, staat mij qua brandveiligheidsvoorschriften niets in de weg.”

Regels scheppen ook duidelijkheid, denkt Slofstra. Rond sommige gebieden zoals de in voorjaar 2020 zwaar geteisterde Deurnesche Peel maken betrokken partijen op dit moment al natuurbrandbeheersplannen, maar het gaat om meer dan gesprekken met alleen de grootste terreinbeheerders. „Je praat in Nederland over tienduizenden eigenaren.”

Brandweerlieden proberen vrijdag in Schijf een brand te blussen die is uitgebroken in een Noord-Brabants natuurgebied. Foto Remko de Waal/ANP

In Nederland deden zich de afgelopen weken vanwege de droogte en de hitte tal van natuurbranden voor, zoals dinsdag bij de Brouwersdam in Zuid-Holland en vrijdag bij het Noord-Brabantse Schijf. De brandweer riep vrijdag Rijkswaterstaat, provincies en gemeenten op om bermen te maaien om de risico’s van branden te verkleinen. In Zuidwest-Frankrijk woedt een immense brand in de Gironde-streek.

Voor het eerst in twee jaar tijd is in Nederland sprake van een officiële hittegolf. Zaterdag om 10.00 uur werd in De Bilt een temperatuur van 25,0 graden gemeten en daarmee is aan de voorwaarden voldaan, melden het ANP en Weeronline. Voor een officiële hittegolf moet het in De Bilt vijf dagen op rij 25 graden of meer zijn en op drie dagen daarvan moet de temperatuur stijgen naar 30 graden of meer.