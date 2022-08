Aanklacht van poging tot doodslag tegen verdachte van aanval op Rushdie

Justitie verdenkt de man die schrijver Salman Rushdie heeft neergestoken van mishandeling en poging tot doodslag. Op basis van die verdenkingen is hij in voorlopige hechtenis genomen, zo heeft het Openbaar Ministerie in de Amerikaanse plaats Chautauqua volgens internationale persbureaus zaterdag bekendgemaakt. De 24-jarige verdachte, afkomstig uit New Jersey, is vrijdag vlak na het incident opgepakt.

Rushdie werd tijdens een evenement in Chautauqua neergestoken. De Brits-Indiase auteur is naar het ziekenhuis overgebracht, waar hij aan de beademing ligt. Hij verliest waarschijnlijk een oog. Volgens zijn literair agent is ook Rushdie’s lever beschadigd geraakt en zijn de zenuwen in zijn arm doorgesneden. Over het motief van de dader is nog niets bekendgemaakt. Hij handelde vermoedelijk alleen.

De 75-jarige schrijver vreest al langer voor zijn leven, nadat hij in 1988 het boek De duivelsverzen publiceerde. Daarin beschreef hij zich volgens critici de profeet Mohammed op godslasterlijke wijze. Het boek leidde tot harde kritiek en doodsbedreigingen van conservatieve moslimextremisten. In Iran en andere landen islamitische landen is het werk verboden.

De Iraanse ayatollah Khomeini riep een fatwa uit: via de radio riep hij op Rushdie en andere betrokkenen bij het boek te vermoorden. Het islamitische juridische decreet is inmiddels opgeheven door de Iraanse regering, maar de schrijver bleef nadien doodsbedreigingen ontvangen. De vertaler van de Japanse versie van De duivelsverzen is vermoord en ook een Noorse uitgever van het boek raakte gewond bij een aanslag.

Reacties

De aanval op Rushdie heeft internationaal veel reacties uitgelokt. Premier Mark Rutte (VVD) noemde die „vreselijk”. Rutte stelde „geschokt” te zijn, net als de Britse premier Boris Johnson. Zijn Canadese evenknie Justin Trudeau sprak van een „laffe aanval” op de vrijheid van meningsuiting.

In Iraanse media is juist positief gereageerd op de steekpartij. Volgens persbureau Reuters prees de krant Kayhan, wiens hoofdredacteur is aangesteld door de opvolger van Khomeini, de daad. „Een duizend bravo’s […] voor de dappere en plichtsgetrouwe persoon die de afvallige en slechte Salman Rushdie aanviel in New York […] We moeten de hand kussen van de man die de nek van Gods vijand openreet”, stond onder meer in het commentaar van de krant.