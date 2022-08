Zeven jaar cel en tbs voor neersteken agenten tijdens avondklokcontrole

Een 33-jarige Amerikaan is vrijdag veroordeeld tot zeven jaar cel en tbs met dwangverpleging voor het neersteken van twee agenten tijdens een avondklokcontrole in Groningen vorig jaar. De rechtbank in Groningen vindt poging tot doodslag en poging tot zware mishandeling bewezen. De rechter liet bij de uitspraak ook meewegen dat Eric T. aangaf geen spijt te hebben van het toegebrachte letsel.

Agenten zagen T. en een 22-jarige man uit Groningen vorig jaar, toen er een avondklok gold, zonder licht fietsen. Ze spraken hen daarop aan en na een woordenwisseling viel T. een van de agenten aan met een mes. Hij stak hem daarbij in zijn hals, gezicht en been. De agent liep zware verwondingen op en heeft een tijd in levensgevaar in het ziekenhuis gelegen. Zijn collega probeerde T. tegen te houden met haar wapenstok en werd ook meerdere keren gestoken. Daarna vluchtten de twee mannen weg. Drie dagen later werden ze in Noord-Frankrijk aangehouden.

De uitspraak van de rechter komt overeen met de eis van het Openbaar Ministerie. Deskundigen van het Pieter Baan Centrum constateerden dat de man zonder behandeling opnieuw de fout in zou kunnen gaan en dat er sprake is van een psychische stoornis. De 22-jarige man is vrijgesproken van openlijke geweldpleging, omdat zijn rol volgens de rechtbank klein was. Hij heeft wel 117 dagen in voorarrest gezeten.

De twee mannen hebben sinds 2018 een relatie. T. stak in op de agenten omdat hij wilde voorkomen dat zijn partner werd teruggebracht naar een ggz-instelling. De rechter was het met deskundigen eens dat beide mannen door psychische stoornissen verminderd toerekeningsvatbaar zijn.