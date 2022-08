Vluchtelingen met psychische problemen hebben baat bij hulp van lotgenoten

Psychische hulp door lotgenoten blijkt zinvol voor Syrische vluchtelingen in Nederland. Biedt dat perspectief voor Oekraïners? En voor niet-vluchtelingen? Psychologische behandelingen die in de meest barre omstandigheden zijn op te zetten, dat is waar hoogleraar Marit Sijbrandij haar onderzoekstijd aan wijdt. „Wie wordt geboren op een plek met veel conflicten of armoede, maakt relatief vaak nare dingen mee en heeft doorgaans minder toegang tot psychische zorg.” Sijbrandij heeft niet „de illusie” die ongelijkheid helemaal te kunnen wegnemen. „Maar ik wil ervoor zorgen dat de kwetsbaarste mensen toegang hebben tot goede psychische zorg – zorg dus, waarvan we weten dat die werkt.”

Marit Sijbrandij (49) sprak op 10 juni haar oratie uit bij de Vrije Universiteit Amsterdam als hoogleraar trauma en tegenslagen wereldwijd. Tijdens haar promotieonderzoek ontdekte ze dat debriefing, de methode die hulporganisaties wereldwijd inzetten na traumatische ervaringen, eerder kwaad deed dan goed. Dat was het startpunt voor een zoektocht naar psychische zorg die wél werkt en laagdrempelig genoeg is om in te zetten bij rampen en crises.

In die zoektocht kwam ze uit bij een korte behandeling die getrainde leken – of ze nu vliegtuigingenieur zijn of maatschappelijk werker – kunnen geven. Handig in oorlogsgebied waar weinig psychologen te vinden zijn. Maar de aanpak is uit crisisgebied nu ook naar Nederland overgewaaid. Sijbrandij onderzocht hem bij Syrische vluchtelingen hier, die bijvoorbeeld jaren moeten wachten op een plekje bij een Arabischsprekende psycholoog. Met succes: vluchtelingen die steun kregen van een getrainde lotgenoot hadden zowel een week als twee maanden later aanzienlijk minder last van depressieve gevoelens, angst- en PTSS-klachten. In juni presenteerde Sijbrandij deze bevindingen uit een zesjarig, internationaal onderzoeksproject en sprak ze haar oratie uit als hoogleraar trauma en tegenslagen wereldwijd aan de Vrije Universiteit Amsterdam.

Wat houdt de ‘lekentherapie’ in?

„De methode, Problem Management Plus (PM+), is door de Wereldgezondheidsorganisatie ontwikkeld om de problemen die mensen in conflictsituaties of vluchtelingenkampen in het dagelijks leven ervaren te verlichten. In vijf sessies ordenen helper en deelnemer die problemen: welke zijn op te lossen en welke niet? In de Nederlandse context heeft de deelnemer bijvoorbeeld weinig invloed op het feit dat de asielprocedure lang duurt. Maar dat de ‘cliënt’ het eng vindt zijn kinderen naar school te brengen, daar is wel wat aan te doen. Daarnaast begeleidt de helper de deelnemer met ontspanningsoefeningen en activering: een keer koken voor een vriendin of naar taalles bij de bieb.”

Die mentale opkikker blijkt te bewerkstelligen met slechts vijf praatsessies van anderhalf uur, dat klinkt bijna te mooi om waar te zijn.

„We waren zelf ook verrast door de resultaten. Dit is het eerste systematische onderzoek naar zo’n preventieve behandeling voor vluchtelingen in Nederland. We hebben 206 mensen met milde tot zware psychische klachten willekeurig ingedeeld in een behandel- en controlegroep en die met elkaar vergeleken. De behandeling werd gegeven door 19 andere Syriërs die een achtdaagse training hadden doorlopen en op gezette tijden bijeenkwamen voor intervisie onder leiding van een psycholoog.

„Ik denk dat de activatie de sleutel vormt tot de positieve effecten. Dat is ook het meest werkzame ingrediënt van cognitieve gedragstherapie, die mensen met een depressie vaak volgen. Wie uit angst of futloosheid de deur niet uitkomt, belandt in een negatieve spiraal. Als je met je helper afspreekt een buurvrouw mee te vragen naar het enge schoolplein, ervaar je waarschijnlijk dat het toch wel meevalt. Op subtiele wijze verandert zo je beeld van en interactie met de buitenwereld. Daarnaast geven de ontspanningsoefeningen mensen controle. Ze hebben iets in handen waarmee ze een paniekaanval kunnen doorstaan, daarmee neemt de angst voor de angst af.”

Leken blijken na een achtdaagse training die steun te kunnen bieden. Wat zegt dat over de meerwaarde van een opleiding tot psycholoog?

„Die meerwaarde zit bij uitstek in het bieden van specialistische zorg aan mensen met ernstige klachten. Gemiddeld genomen zaten onze deelnemers dankzij de sessies beter in hun vel, maar sommigen hadden na afloop nog veel angsten of flashbacks. Zij hebben professionele hulp nodig.”

Biedt lekentherapie ook perspectief voor niet-vluchtelingen in Nederland, om de wachttijden in de ggz terug te dringen?

„We hebben hier al de praktijkondersteuner-ggz bij de huisarts, die laagdrempeliger psychische zorg biedt voor Nederlandstaligen. Maar wellicht kunnen we dat uitbouwen: dat een praktijkondersteuner of psycholoog PM+-helpers opleidt en begeleidt bij het bieden van psychische steun in de wijk.”

Is dit anders dan wat mensen halen uit een goed gesprek met een vriend?

„Heel anders! Ik heb geen vrienden die systematisch mijn problemen langslopen, mij helpen om oplossingen te verzinnen, me huiswerk geven en dan de volgende week met me afspreken om te bespreken hoe dat huiswerk is gegaan. Of die me door een buikademhalingsoefening heen loodsen om me te helpen ontspannen. PM+ heeft de werkzame ingrediënten uit therapie zo ingekaderd dat een getrainde leek die kan voorschotelen.”

Ziet u aanknopingspunten voor psychische zorg aan Oekraïners?

„Zeker. We hebben vanuit de VU een netwerk opgezet van Oekraïense psychologen die zijn uitgeweken naar Nederland, daar zijn nu ruim honderd mensen aan verbonden. Zij kunnen helaas niet zomaar als psycholoog aan de slag, maar ze kunnen als PM+-helper lotgenoten bijstaan. Begin juni hadden we een bijeenkomst om daar plannen voor te maken. Tegelijkertijd werken we aan het verspreiden en onderzoeken van nog toegankelijker psychische steun, via een app van de Wereldgezondheidsorganisatie. Daarin worden mensen aan de hand genomen bij mindfulness-oefeningen en het scheppen van afstand tot de zorgen die ze ervaren.”

Is die lekentherapie van Syriërs over te hevelen naar Oekraïners?

„We weten dat PM+ effectief is bij verschillende culturele groepen. We hebben de aanpak bijvoorbeeld ook in Pakistan en Kenia onderzocht. Maar je moet de handleiding niet alleen vertalen, je moet hem ook aanpassen. Daarvoor raadplegen we cultuurgenoten: wat zijn passende woorden? In het Arabisch roept het ene woord voor psychische klachten weerstand op: „Ik ben toch niet gek?” een ander woord wordt veel acceptabeler gevonden. Ook de situaties die tijdens de sessies worden besproken, zoeken we met mensen uit de doelgroep: in de Syrische handleiding gaan mensen met hun familie picknicken in het park, in de versie voor Eritreeërs komt het koffieritueel aan bod. Voor Oekraïners hebben Britse collega’s een aanpassing gemaakt waarin ook aandacht is voor overmatig alcoholgebruik.”

Syrische vluchtelingen blijken iets aan de aanpak te hebben. Wat nu?

„Wat mij betreft moeten zo veel mogelijk vluchtelingen die hulp kunnen krijgen. Maar dit is preventie, dat valt onder gemeenten en is niet overal goed georganiseerd. Ik hoop ook dat het COA [Centraal Orgaan opvang asielzoekers] op basis van onze resultaten kiest voor PM+. Zij gebruiken nu een methode uit de positieve psychologie, maar die is alleen onderzocht bij de werknemers van een Surinaams bedrijf, we weten niet of die werkt in een vluchtelingencontext.

„Er staat veel op het spel. Uit een willekeurige steekproef blijkt dat zo’n 30 procent van de Syriërs hier last heeft van angst, depressie of PTSS. Wie daarmee kampt, heeft geen goede start in Nederland. Dan heb je niet de energie of de mentale ruimte om je papierwerk op orde te krijgen of een opleiding te starten. En die negatieve spiraal leidt natuurlijk ook tot stigmatisering en polarisatie. Goede psychische gezondheid is de investering waard, zowel voor het individu als voor de maatschappij.”