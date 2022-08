Verwoesting en wederopbouw in Oekraïne

De oorlog in Oekraïne is inmiddels een klein half jaar geleden begonnen. Rusland houdt grote delen van Oost-Oekraïne nog steeds bezet, terwijl de nasleep van Russische aanvallen in door Oekraïne heroverde gebieden nog altijd zichtbaar is.