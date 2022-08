Vakbonden bereiden ‘serieuze acties’ voor op het spoor

De grote spoorvakbonden zullen „serieuze acties” voorbereiden voor mogelijke stakingen bij de Nederlandse Spoorwegen (NS). Dat laat een woordvoerder van FNV Spoor, ook namens de vakbonden CNV en VVMC, vrijdag weten aan NRC. De vakbonden onderhandelen al een tijd met de NS over een nieuw cao en hadden de spoorwegbedrijf tot vrijdagmiddag 16.00 uur gegeven om aan de eisen te voldoen.

De NS had vrijdag aangegeven niet aan het ultimatum te kunnen voldoen en vond acties „prematuur en onrechtmatig”. Het spoorbedrijf wil alsnog onderhandelen, maar de vakbonden hebben bij het verstrijken van het ultimatum laten weten dat zij „uitonderhandeld zijn en dat acties rechtmatig zullen zijn”, staat in een brief van de vakbonden aan de NS die is ingezien door NRC. De bonden wijzen de NS erop „dat acties voorkomen kunnen worden door alsnog in te gaan op onze cao-eisen uit eerder genoemde ultimatums”.

Acties worden besproken

Wanneer er acties of stakingen zullen plaatsvinden, en van welke omvang die mogelijk zullen zijn, is nog niet bekend. Dat gaan de vakbonden nu bespreken met elkaar en met de achterban. De FNV-woordvoerder laat weten zich eventueel voor te bereiden op een rechtszaak van de NS.

De spoorbonden willen onder meer gunstigere werktijden en dat salarissen gecompenseerd worden voor de stijgende kosten van levensonderhoud. Ook eisen een eenmalige uitkering van 600 euro bruto en een permanente loonsverhoging van 100 euro bruto. Maar de NS kan dat niet betalen, zegt het spoorwegbedrijf. Eerdere cao-voorstellen van de NS zijn afgelopen week door een meerderheid van de achterban van de vakbonden afgewezen.