Twee mannen krijgen taakstraf voor rol bij boerenprotest Zwolle

Twee mannen zijn vrijdag veroordeeld tot een taakstraf van 120 uur en een maand voorwaardelijke celstraf vanwege hun rol bij de rellen op het terrein van een distributiecentrum in Zwolle. Begin juli protesteerden boeren en sympathisanten daar tegen het stikstofbeleid van het kabinet: ze blokkeerden de weg voor vrachtwagens zodat die niet naar supermarkten konden komen. Bij de actie moesten agenten van de Mobiele Eenheid (ME) uiteindelijk ingrijpen. De twee mannen stonden terecht wegens hun betrokkenheid bij die confrontatie.

Zie ook: De boerenprotesten in beeld

In de zaak staan vijf mannen terecht. Aan twee verdachten (van 20 en 37 jaar) is de taakstraf opgelegd. Justitie had tegen het duo (beiden afkomstig uit Zwolle) een gevangenisstraf van vier maanden geëist, waarvan twee voorwaardelijk. Het Openbaar Ministerie stelde dat de verdachten bierflessen naar de ME hebben gegooid en de demonstratie zou daardoor zijn omgeslagen „in ongegeneerd rellen tegen de politie”. Ook hebben ze de door de gemeente ingevoerde noodverordening genegeerd.

Volgens persbureau ANP hebben beide verdachten bekend. Ze lieten weten dat ze bij de demonstratie waren komen kijken, om solidariteit te betuigen aan de boeren. Zelf stelden ze geen boer te zijn, maar de actievoerders wilden de boeren wel „een hart onder de riem” steken. De rechter stelde dat ze in hun steunactie „een grens” zijn overgegaan. Desondanks vond die dat de mannen niet naar de gevangenis hoeven. Naast een taakstraf moeten de twee mannen ook een boete van 410 euro betalen.