De ijscovrouw is het er niet mee eens. Het bolletje, ooit één euro, steeg de helft in prijs, in dit Achterhoekdorpje. „Dus krijg je van mij een echte één-vijftig-bol”, zegt ze, en schept onze hoorntjes vol met bollen zo groot als pompelmoezen. Aarzelend pak ik de gevaartes aan. Zien wij er zo armoedig uit? Of krijgt iedereen dit extraatje? En wat betekent dit gebaar in een breder macro-economisch perspectief? De ijscovrouw bedrijft een omgekeerd soort krimpflatie, die de prijsstijging teniet doet. Hogerop in de productie- en toeleveringsketen zijn ze hier vast niet blij mee, maar erg bezwaard voel ik me niet: de ijsbranchevereniging sprak al vóór de hittegolf van een „topseizoen”.

Wie ook een topseizoen beleven: de benzineboeren. De omstandigheden bezorgden Shell een meevallertje van 18 miljard. Wel sneu dat ze net naar Engeland vertrokken, waar een ‘windfall taks’ die oorlogsbuit weer afroomt.

Ons land gunt iedereen zijn topseizoen. Huishoudens komen massaal in de problemen, terwijl multinationals, supermarkten en energiereuzen blijven groeien. Omringende landen proberen iets aan die discrepantie te doen, maar bij ons – met de hoogste gasprijs van Europa – antwoorden de verantwoordelijke regeringsleden desgevraagd aan de Kamer: „Voor een nieuwe belasting moet een nieuw aangiftesysteem worden gebouwd en dat duurt minimaal twee jaar na start van de implementatie.”

En wie zegt dat die excessieve winst echt door de energieprijzen komt, en niet een „bedrijfsspecifieke oorzaak kent”? Bovendien is er sprake van „afbakeningsproblematiek”.

Zo regent het argumenten. Het vestigingsklimaat! De aandeelhouders! Onze energiemaatschappijen dringen nu bij het kabinet aan op inkomensafhankelijke subsidie. Dikke kans dat die er komt. Zoiets absurds kan immers alleen bij ons: de woekerwinsten voor het komende topseizoen veiligstellen met belastinggeld. Zou de implementatie ervan ook twee jaar duren? Of lukt dit met de snelheid van een coronawet?

Supermarkten. Draaien hun zoveelste topseizoen. Zouden dolgraag collectief een verzameling basisproducten goedkoper maken, maar helaas, dat staan de regels niet toe.

Overal staan wetten en praktische bezwaren de rechtvaardigheid in de weg. Op individueel niveau zijn de meesten van ons denk ik zoals die ijscovrouw, die het onrecht niet over haar hart kan krijgen. Ze draait een kleine mooie revolutie af, denk ik, met mijn reuzenijs onder de linden in de Dorpsstraat.

Zulk tegendraads gedrag zul je massaler gaan zien zolang de regering haar onwil blijft maskeren achter bedrijfsspecifieke afbakeningsproblematiek. In Groot-Brittannië komt nu de campagne Don’t Pay op: al honderdduizend Britten dreigen dit najaar hun energierekening niet langer te zullen betalen.

In de opstand die broeit verzet de burger zich tegen zijn rol als weerloze consument. Die revolutie zal veel groter zijn, en een stuk minder mooi.

Christiaan Weijts schrijft elke vrijdag op deze plek een column.