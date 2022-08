Rechter geeft geen toestemming voor Eritrees feest in Rijswijk

De rechtbank Den Haag geeft geen toestemming voor een evenement dat een Eritrese organisatie zaterdagavond in Rijswijk had willen houden.

De gemeente Rijswijk liet deze week weten geen vergunning te willen afgeven voor een feest dat de Stichting Nederlands Eritrees Platform (SNEP) in zalencentrum Event Plaza voor komende zaterdag 13 augustus had gepland. De gemeente had bezwaren omdat de vergunning niet tijdig, vier weken van tevoren, was aangevraagd. In een bestuursrechtelijke procedure vroeg SNEP de Haagse rechtbank om een voorlopige voorziening te treffen zodat het feest alsnog kon doorgaan.

Risico op ongeregeldheden

Stientje van Dijk, concernjurist van de gemeente Rijswijk, vertelde de rechtbank vrijdagmiddag dat het risico op ongeregeldheden bij deze bijeenkomst, in tegenstelling tot vorige keren toen het feest wel doorging in Rijswijk, hoger is. De gemeente vreest het optreden van de aangekondigde spreker Awel Seid.

Volgens opposanten van het feest, stichting Mensenrechten voor Eritreeërs, is Seid een handlanger van het dictatoriaal regime in Eritrea. Hij zou zich schuldig maken aan ‘hate speech’ over bijvoorbeeld de inwoners van Tigray, de noordelijke deelstaat van Ethiopië waar een oorlog woedt.

Seid is ‘een poëet’

Volgens de organisatoren van de bijeenkomst gaat het om een normaal feest en is er geen reden te vrezen voor wanordelijkheden. „Wij zijn Nederlandse Eritreeërs en komen bij elkaar voor de gezelligheid. We hebben niks te maken met de regering in Eritrea”, aldus woordvoerder Jozef. Er zijn bovendien tien beveiligers ingehuurd.

Advocaat Claudia Berghout noemt spreker Seid „een poëet”. Hij is „een dichter die vertelt over het mooie Eritrea en waarom jongeren het land Eritrea moeten waarderen”.

De rechtbank zegt het genomen besluit pas later schriftelijk te zullen motiveren.