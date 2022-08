Oud-bondskanselier Schröder klaagt Bondsdag aan om ingetrokken privileges

Voormalig bondskanselier Gerhard Schröder heeft de Duitse Bondsdag aangeklaagd, omdat hij zijn ingetrokken privileges terug wil. Zo eist hij onder meer dat hij zijn kantoor in de Bondsdag met werknemers terug krijgt. Dat raakte hij in mei kwijt vanwege zijn goede band met Rusland en president Vladimir Poetin. Die beslissing noemt zijn advocaat „onwettig”, staat in een verklaring die is verstuurd naar Duits persbureau DPA melden Duitse media vrijdag.

De advocaat van de 78-jarige Schröder zegt dat het besluit om zijn privileges als oud-bondskanselier in te trekken doet denken aan een „absolutistisch prinsdom” en geen plek heeft in een „democratische rechtsstaat”. De Duitse regering zegt dat Schröder zijn „officiële taken” niet meer uitvoert, maar volgens zijn advocaat is niet duidelijk wat die taken dan precies zouden zijn.

Schröder heeft sinds het begin van de Russische invasie in Oekraïne geweigerd de oorlog te veroordelen. Eerder deze maand was hij op bezoek bij president Poetin, waar hij naar eigen zeggen een oplossing wilde bemiddelen voor de oorlog. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky noemde zijn gedrag „walgelijk”, omdat hij zou werken voor Rusland.

Afstand van Schröder

De Duitse regering heeft in mei besloten om de speciale privileges van de oud-bondskanselier gedeeltelijk in te trekken. Schröder bekleedt bestuursfuncties bij Russische energiebedrijven, die hij na de inval in Oekraïne niet allemaal heeft neergelegd. Hij raakte niet al zijn privileges kwijt: zo krijgt hij nog wel een pensioen en beveiliging. Schröder was tussen 1998 en 2005 bondskanselier van Duitsland.

Het is in Duitsland traditie dat oud-kanseliers een kantoor krijgen in de Bondsdag; ook Angela Merkel heeft er sinds kort eentje. In 2021 kostte het kantoor voor Schröder ruim 400.000 euro aan belastinggeld. Ondertussen nemen steeds meer Duitsers afstand van Schröder: zijn partij, de SPD, schrapte hem eerder dit jaar uit een online eregalerij van ‘grote sociaal-democraten’. Toch besloot de partij eerder deze week dat hij nog wel lid mocht blijven.