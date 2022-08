Opnieuw verhuisden meer mensen van Randstad naar rest van Nederland dan andersom

In 2021 verhuisden wederom meer mensen van de Randstad naar de rest van het land dan andersom. Zo’n 75.000 mensen verruilden onder meer Amsterdam, Rotterdam en Den Haag voor kleinere gemeenten in provincies als Zeeland, Gelderland en Drenthe, het hoogste aantal sinds de eeuwwisseling. Zo’n 53.000 mensen deden het tegenovergestelde. Dat blijkt uit vrijdag gepubliceerde cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Al sinds 2017 verhuizen meer mensen uit de Randstad naar de rest van Nederland dan andersom. Maar, waar het aantal mensen dat van buiten de Randstad daar juist naartoe verhuist al jaren tussen de 49.000 en 56.000 ligt, blijft het aantal mensen dat de Randstad verlaat sterk groeien. In 2021 verruilden ruim 30.000 mensen meer de Randstad voor een plek elders in Nederland dan in 2013. De Randstadverlaters verhuizen vaak naar gebieden vlak buiten de Randstad, zoals het Zeeuwse Schouwen-Duiveland, Flevoland en de Veluwe.

In bijna alle leeftijdscategorieën zijn in 2021 per saldo meer mensen verhuisd uit de Randstad. Dit verhuissaldo is onder dertigers met ruim 8.600 het grootst. Alleen 25- tot 30 jarigen en met name jongvolwassenen van 18 tot 25 jaar verhuisden juist vaker naar de Randstad toe dan andersom, laatstgenoemde leeftijdsgroep met een saldo van ongeveer 7.000.

De cijfers gaan alleen over binnenlandse verhuizingen. Het inwonertal van gemeenten verandert ook door migratie, en door geboorte en sterfte. In 2021 kreeg Amsterdam er 9.295 inwoners bij, Den Haag 5.097 en Rotterdam 3.837.