Ook Eindhoven Airport gaat reizigers financieel compenseren

Eindhoven Airport gaat net als Schiphol reizigers die hun vlucht misten vanwege de lange wachttijden financieel compenseren. Het gaat om reizigers die tussen 23 mei en 11 augustus te laat bij hun toestel kwamen vanwege drukte op de luchthaven. Dat is een maand later dan de periode waarvoor Schiphol compenseert. „De meivakantie is bij ons goed verlopen”, zegt een woordvoerder. „Er waren hier geen extreme rijen.”

Donderdag maakte Schiphol bekend met een compensatieregeling te komen vanwege de chaos op de luchthaven de afgelopen maanden. Veel reizigers misten daardoor hun vlucht, ook al waren ze op tijd op de luchthaven. Ze stonden uren in de rij als gevolg van personeelstekort bij de beveiliging.

In de praktijk konden mensen nergens de extra kosten declareren die het gevolg waren van het missen van hun vlucht. De luchthavens vergoeden nu de extra kosten voor bijvoorbeeld het omboeken van vluchten, voor overnachtingen, nieuwe vliegtickets of accommodaties die niet meer geannuleerd konden worden. Kosten die door de luchtvaartmaatschappij of de reisverzekering worden gedekt – zoals geannuleerde vluchten – vergoedt de luchthaven niet.

De regeling is tot stand gekomen na gesprekken met de Consumentenbond en Omroep Max, die via het programma Max vakantieman aandacht aan de problemen besteedde. „We waren de mogelijkheden van een massaclaim tegen Schiphol aan het onderzoeken”, zegt een woordvoerder van de Consumentenbond. „We hebben toen ook met Schiphol gesproken en samen zijn we met een regeling gekomen voor de passagiers die wegens de drukte hun vlucht hebben gemist. Die claim is nu van de baan, dat is een logisch gevolg van onze gesprekken.”

De Consumentenbond is niet bij de afhandeling betrokken. Claims moeten binnen zes weken worden afgehandeld en vervolgens moet binnen twee weken het geld worden gestort. „We houden wel in de gaten dat de regeling redelijk wordt toegepast. Als mensen ontevreden zijn over de regeling kunnen ze zich bij ons melden.”

Hoe bewijs je dat je op tijd op een luchthaven aanwezig was? „Een parkeerkaart waarop de tijd staat, foto’s, treinreizen, koffiebonnetjes, WhatsApp-berichten met een tijdsaanduiding – je kunt er heel creatief mee zijn”, zegt een woordvoerder van Schiphol. De Amsterdamse luchthaven wil bewijsstukken zien van de tijd waarop de reiziger van de luchtvaartmaatschappij aanwezig moest zijn. Eindhoven Airport rekent minimaal 2,5 uur voor vertrek van de vlucht als ‘op tijd’. Reizigers die kunnen aantonen dat ze toen al op de luchthaven waren maar toch hun vlucht misten, komen in aanmerking voor compensatie.

Volgens een woordvoerder van Eindhoven Airport hebben 200 gedupeerden zich bij de regionale luchthaven gemeld. „We hebben bekeken of we iets met die meldingen konden. Omdat we tot dezelfde onderneming behoren, hebben we het nieuws over de compensatie op hetzelfde moment als Schiphol naar buiten gebracht.” Het vliegveld gaat ervan uit dat nog meer mensen zich zullen melden voor compensatie, maar verwacht geen verdubbeling. „We denken dat een groot deel van de mensen die denken aanspraak te kunnen maken zich al heeft gemeld.”