Mensen leven en gaan dood, dat is de gebruikelijke volgorde, tenzij je in reïncarnatie gelooft. Er is ook nog een andere manier waarop mensen uit je leven kunnen verdwijnen. Ze houden op met werken, ze verhuizen, ze zonderen zich af, kortom, ze kiezen – al of niet gedwongen – voor een ander leven.

Het kunnen goede bekenden zijn, waardoor een pijnlijk afscheid rest, maar ik heb gemerkt dat het geen vrienden of familieleden hoeven te zijn die je opeens mist. Het kan ook mensen betreffen met wie je maar oppervlakkig bent omgegaan en die toch belangrijk voor je zijn geweest.

Winkeliers bijvoorbeeld. Laatst moest ik bij mijn opticien zijn die mij al twintig jaar goede adviezen voor mijn brillen had gegeven. Aan hem heb ik minstens zoveel gehad als aan al mijn oogartsen sámen. Ooit maakte hij een operatie overbodig door een glas van een nuttig prisma te voorzien – geen oogarts was op het idee gekomen. Als hij je een nieuwe bril aanmat deed hij er tien minuten over om hem zorgvuldig op je neus te positioneren. Hij sloop om je heen, nam afstand, trad dichterbij, schikte en herschikte totdat je geen bril meer vóélde. „Zo goed?”

Groot vakman. Bij zo iemand hoef je hooguit één keer per jaar terug te komen om iets te laten bijstellen. Hij was er niet meer, zei een assistente deze keer, hij genoot al een poosje van een welverdiend pensioen. Hij had zijn winkel verkocht aan „een keten”; dat mocht nog niet openlijk blijken, ze hielden daarom voorlopig de oude naam aan. Ze begon ijverig aan mijn bril te sjorren en ik wist meteen: dit wordt niets.

De opvolger werd erbij geroepen, een man die mij gemelijk bekeek, de bril één keer op en afzette en toen gebaarde dat dit voldoende moest zijn en andere taken hem riepen. Intussen had de assistente iets versteld aan een reservebril die ik ook had meegenomen.

Thuis bleken beide brillen in een soort klemschroef veranderd. Ik ging nog enkele keren terug – tevergeefs. Marcel, waar ben je, wilde ik roepen, maar ik besefte dat ik hem zijn pensioen moest gunnen.

Kort daarop bleek ook Guus er definitief mee opgehouden. Guus was jarenlang onze bescheiden, altijd vriendelijke en toegewijde schoenmaker. De laatste jaren was ik hem, als zovelen, enigszins ontrouw geworden door modieus over te stappen op het type sneaker met kunststofzolen waar geen schoenmaker rijker van wordt.

Als ik er nog weleens kwam liet Guus nooit iets merken, hij leed in de stilte van zijn werkplaats. Opeens was ook hij met pensioen, getuige een briefje op zijn voorgoed gesloten deur, waarin hij collegiaal naar een andere schoenmaker verwees, een volhouder enkele kilometers verderop.

Terwijl Marcel en Guus geruisloos uit mijn leven verdwenen, besloot ook Gemma, een sympathieke buurvrouw, haar horizon te verruimen. Ze vertelde dat ze haar huis had verkocht en bij haar vriend ging wonen. Dat was slecht nieuws, behalve voor haar en, neem ik aan, haar vriend. Elke buurt heeft een sociale ziel, iemand die de contacten onderhoudt en de bijeenkomsten organiseert – zij was zo’n ziel. De pandemie was voor haar een onduldbare spelbreker, tot tweemaal toe moest haar jaarlijkse ‘brugborrel’ worden afgelast.

Koester zulke mensen, ze zijn zeldzaam. Besef vooral: als ze eenmaal weg zijn, komen ze niet meer terug.