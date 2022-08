Man in Montenegro schiet elf mensen dood na ‘familieconflict’

Een man in Montenegro heeft vrijdag elf mensen doodgeschoten in de Montenegrijnse stad Cetinje. Zes mensen raakten gewond bij de schietpartij, meldt de staatsnieuwsomroep RTCG op basis van de lokale politie. De schutter werd later in een vuurgevecht door de politie gedood.

Getuigen vertelden aan de nieuwszender dat de man willekeurig het vuur had geopend op voorbijgangers op straat en ook op kinderen schoot. De schutter zou tekeer zijn gegaan „na een familieconflict”. Meer details over wat de man bewoog tot zijn gruweldaad zijn nog niet bekendgemaakt. Wel heeft de politie bevestigd dat er zich een politieagent bevindt onder de gewonden. Alle zes gewonden zijn naar ziekenhuizen gebracht. Van hen hebben er zeker drie „zeer ernstig” letsel opgelopen.

De Montenegrijnse premier Dritan Abazovic schreef op zijn Telegram-kanaal dat dit een „ongekende tragedie” is in Cetinje, een stad 36 kilometer ten westen van de hoofdstad Podgorica van het Balkanland. Hij riep de natie op mee te leven met „de families van de onschuldige slachtoffers van Cetinje.” Het ministerie van Binnenlandse Zaken van Montenegro zei dat er vrijdagavond een persconferentie zal zijn over de schietpartij.