Krachtpatser (m) met rugzakje

Trippel, trippel, trippel. Kwispel, kwispel, kwispel. Robbie, een enthousiast, wit, schattig boomertje om te zien, schiet van de ene kant van de kamer naar de andere. Als de fotograaf op zijn knieën gaat, gaat hij enthousiast op zijn achterpoten staan. Kwispel, kwispel, kwispel. „Hij is zo leuk bij mensen, maar zó gemeen tegen alle andere levende wezens”, zucht assistent-beheerder Nicole Kouwen van Dierenasiel de Kuipershoek. „Dan is het net een piranha. Maak maar snel een foto, voor hij de kittens ziet.”

Robbie is binnengekomen via het uitwisselingsprogramma – wat leuker klinkt dan het is – van de Dierenbescherming. Als het niet lukt een dier te plaatsen bij het ene asiel, kijken ze of het bij een ander asiel wel lukt. Robbie is een hondje dat in theorie – klein, lief tegen mensen, gezond en nog geen drie jaar oud – binnen de kortste keren een nieuw huis zou vinden. Ware het niet dat hij een ramp is als hij een ander dier tegenkomt.

„Waarschijnlijk een trauma”, zegt Kouwen. „We overwegen nu gedragsmedicatie, dat haalt het scherpe randje eraf.” Dat zal hem zelf ook rust geven, verzekert ze. „Dan kunnen we verder gaan met zijn training.” Die training doet Kouwen zelf, met haar eigen hond erbij, om Robbie te laten wennen aan andere dieren. Haar hond, een hazewind, blijft rustig zitten als Robbie staat te keffen. „Hier, kijk maar”, zegt Kouwen terwijl ze haar telefoon pakt en een filmpje afspeelt. De hazewind zit, neus in de wind, kalm te zijn. Aan de andere kant van de parkeerplaats gaat Robbie helemaal uit zijn stekker. Hij hangt in de riem, draait rondjes en hangt zichzelf bijna op. „Kijk, hier loop ik weg met mijn hond, en dan moet Robbie zich afreageren”, zegt ze. En inderdaad, Robbie zet zijn tanden in een tak van het dichtstbijzijnde bosje en begint er als een dolle aan te rukken. „Je moet opletten dat je het niet zelf bent. Hij krijgt echt een rode waas voor zijn ogen.”

Gelukkig slaat de training wel aan. „Inmiddels blijft hij rustig staan als hij mijn hond ziet. Tenminste, zolang mijn hond stilzit.” Als de gedragsmedicatie aanslaat, gaan ze het proberen met een muilkorf, dat ontneemt hem wat van zijn krachten en kan hem zelfs wat rust brengen, weet Kouwen uit ervaring.

Bij hondjes als Robbie moet je niet denken dat je zo’n kleintje wel aankan. Je moet ervaring hebben met honden, geduld en vooral niet slecht ter been zijn, want in zo’n hondje zit meer kracht dan je denkt. „Als het in zijn bol schiet, trekt hij je zo omver als je niet oplet.”

En dan ziet Robbie achter het glas twee kittens zitten. „Je hebt een foto toch?”