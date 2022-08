‘Ik heb geen plannen voor de rest van mijn leven’

Els: „Mijn dag begint om 5 uur, ik ben echt een ochtendmens. Ik wil zoveel mogelijk uren van de dag benutten. Ik neem eerst de post door, dan ga ik wandelen met de hond. Ik heb twee betaalde parttime banen: ik ben taxichauffeur in het leerlingenvervoer en ik werk voor omroep ML5, in de regio Roermond, Maasgouw en Leudal. Ik ben daar verantwoordelijk voor de tv-programmering en soms presenteer ik een radioprogramma. Om 7 uur is mijn eerste taxirit, dan breng ik leerlingen naar school. In de taxi bedenk ik van alles: privédingen, items voor de omroep, bij mij loopt alles door elkaar, ik ben niet zo gestructureerd. De taxi geeft structuur aan mijn leven, het omroepwerk gaat continu door. Het is een beetje een verslaving om met nieuws bezig te zijn. Onlangs heb ik voor het eerst in drie jaar op zondag niet voor de omroep gewerkt.

„Als ik weer thuis ben, bel ik een beetje rond voor de omroep. Tussen twee en vijf ’s middags heb ik weer taxiritten voor scholen. Dat doe ik vijf dagen per week en in het weekend werk ik meestal ook. Ik eet ’s avonds een snelle maar gezonde maaltijd, daar besteed ik weinig aandacht aan. Daarna gaat de tv aan, dat vind ik heerlijk. Intussen lees ik een boek en luister ik naar de radio. Ik pik op wat ik interessant vind. Ik sluit de dag steevast af met Met het Oog op Morgen op NPO Radio 1. En als ik ’s nachts wakker lig, dan luister ik naar een podcast. Dat ik zo veel dingen beluister, heeft ook te maken met het feit dat ik tinnitus heb. Als het stil is om me heen, krijgt dat oorsuizen de overhand. En dat terwijl ik eigenlijk een stiltemens ben, al zou je dat niet zeggen.

„Voor een sociaal leven heb ik weinig tijd. Ik kom genoeg mensen tegen in de taxi en in mijn omroepwerk. Vrienden bel ik af en toe en ik zie ze ongeveer eens per maand. Vroeger was ik een theaterdier, maar daar heb ik het nu te druk voor. Films kijk ik thuis, lekker in mijn eigen bubbel. De wandelingen met mijn labrador zijn mijn zenmomenten. Dan probeer ik alles uit te zetten.”

In het kort Foto David Galjaard Els Bruijnen (62) volgde een lerarenopleiding Nederlands en Frans en deed de vertalersopleiding Frans. Ze werkte als au pair in Frankrijk en woonde daar in totaal zo’n tien jaar. Ze werkte onder meer bij de ANWB. Sinds ze terug is in Nederland, woont ze samen met haar hond in het Limburgse Neer en is ze parttime taxichauffeur en parttime medewerker van de lokale omroep ML5. Els heeft een -modaal inkomen.

Kasteel in de Dordogne

„Ik ben opgegroeid op een boerderij in Limburg, in een fijn en sociaal gezin, maar dacht wel: de wereld heeft meer te bieden. En dat wilde ik ervaren. Ik ging als au pair naar Frankrijk en werkte in de horeca in Zwitserland. Terug in Nederland deed ik de lerarenopleiding Nederlands en Frans, daarna de vertalersopleiding Frans. Vervolgens heb ik twintig jaar bij de ANWB in Den Haag gewerkt en een aantal zomers bij de alarmcentrale in Lyon. Daarna ging ik allerlei freelanceprojecten doen: bedrijfsverhuizingen, marketing, directiesecretariaten enzovoort. In die tijd had ik een goed inkomen. Ik heb ook een paar erfenissen gekregen, zo kon ik een huis kopen in Amsterdam. Daarna heb ik nog twee keer een huis gekocht en weer verkocht. Dankzij dat geld had ik geen financiële zorgen.

„In 2005 ben ik weer naar Frankrijk vertrokken. Ik had genoeg van Amsterdam. Toen ik een film zag over boeren in Frankrijk, greep die sfeer mij aan. Dat wilde ik ook. Ik ben daar toen gaan werken in een bed and breakfast. Ik dacht dat ik er altijd zou blijven, maar omdat ik er bijna niks verdiende, ben ik toch verder gaan kijken. Daarna ben ik de pr gaan doen voor een kasteel in de Dordogne, ben ik beheerder geweest van verschillende campings en deed ik chaletbeheer in wintersportgebieden. Alles bij elkaar heb ik zo’n tien jaar in Frankrijk gewoond.”

Actrice

„In 2012 ben ik teruggegaan naar Nederland om voor mijn moeder te zorgen. Werk was toen moeilijk te vinden. Ik kon aan de slag als thuishulp, haalde mijn chauffeursdiploma voor taxivervoer, werkte achter de kassa van een tankstation, als actrice in een museum en in een outlet. Maar ik had veel moeite met weer in Nederland wonen. Frankrijk paste me als een jas, ik vond het heerlijk om elke dag Frans te spreken, ik vond de beschaving fijn, er zit vrolijkheid in de Fransen, ze kunnen zo lekker genieten! Dat mis ik in Nederland.

„Ik ben veel nieuwe dingen begonnen in mijn leven. Die kick heb ik nodig. Ik zoek avontuur, wil dingen ervaren en leren. Ik heb me bewust nooit gebonden, een relatie past niet in mijn leven. Als ik wil praten, bel ik wel iemand. Door alle ervaringen en indrukken in mijn leven heb ik altijd iets om over na te denken.

„Mijn doel is dat ik aan het einde van mijn leven kan zeggen dat ik alles heb gedaan wat ik wilde. Maar dat heb ik nu al bereikt, dus mijn leven is op mijn 62ste al geslaagd. Ik doe nu dingen die ik leuk vind en waarmee ik wat verdien. Ik leef eenvoudig. Ik huur een oude pastorie in Neer, een heel spirituele plek waar het licht prachtig door de glas-in-loodramen valt, en die ik heb ingericht met een samenraapsel van spullen. Ik heb geen plannen voor de rest van mijn leven. Als me vandaag of morgen iets invalt, ga ik dat doen. Ik vind het leuk om niet te weten wat er nog gaat gebeuren. Je moet je een beetje laten verrassen.”

Hoe doet zij het? Wonen Els woont in de voormalige pastorie in het Limburgse dorp Neer. Vervoer Ze doet veel met de auto en te voet. „Ik woon in een dorp en moet voor mijn omroepwerk veel naar andere dorpen, dan is het openbaar vervoer niet handig. En in de auto kan ik makkelijk spullen zoals een camera meenemen.” Huisdier Een blonde labrador. „Hij is mijn spiegel. Door zijn blik laat hij me zien dat ik het soms wat rustiger aan moet doen. Hij kan heel wild zijn, maar ook de rust zelve. Vertoont onaangepast gedrag, maar kan ook goed luisteren. We lijken op elkaar.” Sport Els heeft een personal trainer naar wie ze om de veertien dagen toe gaat. Ook gaat ze één keer per week naar de sportschool, „om gezond oud te worden”. Sparen „Nee. Wat ik overhoud, zet ik op mijn spaarrekening, maar niet met een speciaal doel.” Laatste grote uitgave Een auto. „Ik heb mijn fourwheeldrive ingeruild voor een kleine auto. Die fourwheeldrive had ik nog uit Frankrijk, daar had ik ’m nodig in de bergen.”

