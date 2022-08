Huisartsen sturen ‘motie van treurnis’ naar Kuipers vanwege nieuwe vaccinatieronde

Twee actiegroepen van Nederlandse huisartsen hebben een mail gestuurd naar minister Ernst Kuipers (Volksgezondheid, D66) uit onvrede over de nieuwe vaccinatieronde. Kuipers maakte twee weken geleden bekend dat huisartsen moeten uitzoeken wie er als eerste aan de beurt is voor een prik. Met de ‘motie van treurnis’ willen de artsen duidelijk maken dat het de zoveelste keer is dat ze zonder overleg worden geconfronteerd met extra werk en dat in een periode waarin huisartsen het al druk hebben of met onderbezetting kampen. Dat bevestigt huisarts Isabel Ullman van een van de actiegroepen, naar aanleiding van berichtgeving van het AD vrijdag.

„We willen een signaal afgeven aan de minister”, zegt huisarts en actievoerder Ullman van de groep Help de huisarts verzuipt. Samen met actiegroep De bevlogen huisartsen vertegenwoordigen zij zo’n tweeduizend huisartsen. „Het voelt heel vervelend omdat het voor veel huisartsen nu heel taai is om overeind te blijven. De werkdruk is hoog en in verschillende gebieden van het land vallen gaten in de huisartsenzorg, waardoor de collega’s meerdere praktijken proberen op te vangen.” Dat het ministerie dan besluit dat ze er een taak bij krijgen, valt verkeerd bij de beroepsgroep.

Ook de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) zei vorige week al „ontstemd” te zijn over de gang van zaken. De vereniging was samen met het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) nog in gesprek met het ministerie van Volksgezondheid en het RIVM over de plannen voor de vaccinatieronde in september. Nog voor die gesprekken waren afgerond, maakte de minister bekend dat het uitnodigen van patiënten via huisartsen zou verlopen. De LHV zegt nog in gesprek te zijn met het ministerie.

Lees ook: ‘Euthanasie? Woensdag eind van de dag, we zitten wat krap’

Onbegrip groot

In Nederland waren vorig jaar ongeveer 13.500 huisartsen werkzaam (pdf). Een groot deel van hen demonstreerde een paar maanden geleden op het Malieveld vanwege de hoge werkdruk die zij ervaren. In de mail die nu naar de minister is gestuurd, staat dat de artsen „ondanks het krachtige signaal” weer gepasseerd worden. „Bij veel huisartsen is het onbegrip over deze respectloze manier van doen groot.”

Het uitnodigen van patiënten voor een prik is een preventieve taak, die Ullman als plicht van de overheid ziet. „We worden graag betrokken om te helpen, maar niet zonder samenspraak. Dan ga je een grens over en kunnen wij ook niet aangeven wat we wel en niet kunnen.” De huisarts zegt dat praktijken hulp en middelen nodig hebben om de opdracht van Kuipers uit te voeren. „Het versturen van uitnodigen mag dan een beperkte taak zijn, je bent wel bezig om iedereen te identificeren, op te roepen en informeren. De huisartsenzorg mag niet uit de praktijk worden gedrukt op deze manier.”