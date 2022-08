Hij brengt de zomer naar het Rotterdamse plein

Toen Sunter dertig jaar geleden begon waren zijn vrienden verbaasd: ‘Dat is toch minderwaardig werk?’

Inmiddels kent iedereen Romeo Sunter. Niet alleen van zijn schaafijs, maar ook van zijn werkzaamheden buiten het schaafijsseizoen. Hij werkte in heel Rotterdam als beveiliger – ze noemden hem ‘A-Team’ vanwege zijn gouden tanden en zijn hanenkam. Nu is hij percussionist op feesten en als begeleider van muzikanten. „Ik speel met vier conga’s tegelijk! Mijn handen zijn net een machine.” Daarnaast is hij verkeersregelaar. „Als ik niet schaaf dansen mijn handen en voeten. Ze willen bezig zijn.” Klanten begroeten hem als familie. Bij verschillende broodjeszaken kan je vragen om ‘het broodje van ’Meo’. En binnenkort komt Sunter op televisie: zo’n eilandshow waar je geld kan winnen. Als hij zin heeft. Dat weet hij nog niet.

Rotterdam is veranderd. Huizenprijzen stijgen, volkswijken vernieuwen en verdwijnen. Maar Romeo Sunter is consistent, buiten de tijd, het dorpsgevoel in de grote stad. Hij is zo lang deel van het Rotterdamse straattoneel, dat je verwacht zijn gouden tanden ook te zien blinken op zwart-witfoto’s van decennia geleden. Zo lang dat je denkt dat hij er altijd zal zijn, tot er auto’s over zijn hoofd vliegen en andere marktkramen worden bemand door robots. Maar ook Sunter ontsnapt niet aan de tijd. Hij is 63. Denkt hij aan pensioen? „Ik blijf het zo lang doen als ik kan.” Zélfs als hij met reality-tv een fortuin wint. En als hij toch stopt? „Ik hoop dat die jongeren het overnemen. Je kan er echt groot mee worden.”