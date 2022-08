Russische verliezen en westerse wapens: het slagveld verschuift

Er stonden de afgelopen dagen ellenlange files voor de gloednieuwe brug van de Krim naar het Russische vasteland, veel toeristen wilden ineens zo snel mogelijk terug naar huis.

Ondanks de zware gevechten in Zuid-Oekraïne waren de hotels in de door Rusland bezette Krim volgeboekt. De oorlog leek ver weg – tot afgelopen dinsdag. Terwijl toeristen op het strand van Novofedorivka lagen, werd de naburige vliegbasis verwoest door zware explosies. Verbijsterde badgasten zagen hoe twee enorme vuurballen naar de hemel stegen. In één klap was de paradijselijke kustregio veranderd in een oorlogszone.

Wat de explosies heeft veroorzaakt is nog onduidelijk. Volgens het Russische ministerie van Defensie ging het om de spontane detonatie van munitie. De Generale Staf in Kiev stuurde een pesterige tweet de wereld in over de onverenigbaarheid van „bezettingstroepen op Oekraïens gebied” en het „toeristische hoogseizoen”, maar eiste niet de verantwoordelijkheid op. Intussen fluisterden anonieme Oekraïense regeringsfunctionarissen journalisten van The New York Times en The Washington Post in het oor dat het wel degelijk om een Oekraïense aanval ging: hetzij door lokale partizanen, hetzij door commando’s.

Transformatie van de oorlog

Novofedorivka ligt ruim 200 kilometer van het front – te ver voor de raketten die aan Oekraïne zijn geleverd met de westerse HIMARS en MLRS-systemen. Op Twitter discussieerden militaire analisten over de vraag of de VS nu dan toch geavanceerde ATACMS-raketten met een bereik tot 300 kilometer hadden geleverd.

De vernietiging van zeker acht Russische gevechtsvliegtuigen op de grond – en de mogelijke dood van een aantal piloten – is een gevoelige klap voor Moskou én markeert de transformatie die de oorlog de laatste weken heeft ondergaan.

Terwijl het Russische offensief in het oosten van Oekraïne doodbloedt, verhoogt Oekraïne de druk op het zuidelijke front bij Cherson en Zaporizja, waar Rusland in het defensief is. In Kiev spreekt men inmiddels van een offensief en de herovering van het zuiden – inclusief de Krim. Om die dreiging het hoofd te bieden, brengt Rusland steeds meer troepen over van het oostelijke front naar het zuiden. „Ruslands oorlog in Oekraïne gaat een nieuwe fase in”, stelde het Britse ministerie van Defensie vorige week. Terwijl de oorlog zich voortsleept, verliezen de Russische strijdkrachten langzaam maar zeker het initiatief.

De verschuiving in het krachtenveld is te wijten aan twee factoren: Russische verliezen en westerse wapens. Eind juli meldden Amerikaanse overheidsfunctionarissen dat het aantal Russische doden en gewonden inmiddels de 75.000 is gepasseerd. Dat is bijna de helft van de invasiemacht die op 24 februari stond opgesteld om Oekraïne binnen te vallen.

Die schatting is waarschijnlijk aan de conservatieve kant: volgens de Oekraïense generale staf ligt alleen al het aantal Russische gesneuvelden inmiddels op 42.000 – waarmee de verliezen (doden en gewonden) ruim boven de honderdduizend zou uitkomen.

Nu mobilisatie voorlopig niet aan de orde lijkt, heeft het Kremlin lokale autoriteiten opdracht gegeven ‘vrijwilligersbataljons’ te formeren. Het lijkt een druppel op de gloeiende plaat, want de frontlijn is meer dan duizend kilometer lang.

Game changer

De tweede game changer is dat Oekraïne de beschikking krijgt over steeds geavanceerdere westerse wapens. De afgelopen week kondigde Washington een nieuwe tranche van militaire hulp aan ter waarde van één miljard dollar. Het belangrijkste onderdeel daarvan is extra munitie voor de HIMARS-lanceerinstallaties die Oekraïne gekregen heeft. Tegelijkertijd kondigde het VK aan dat het nog eens drie MLRS-systemen zal leveren – waarmee dezelfde raketten kunnen worden verschoten.

In de afgelopen weken heeft Oekraïne de gps-geleide, uiterst nauwkeurige raketten met succes ingezet tegen Russische munitiedepots achter de frontlijn. Inmiddels zijn er zó veel granaten de lucht in gegaan dat de Russische artilleriebeschietingen sterk zijn afgenomen in intensiteit. Infraroodbeelden van de Amerikaanse ruimte-organisatie NASA laten zien dat het aantal branden langs de frontlijn in de Donbas in de tweede helft van juli sterk is afgenomen.

Oekraïne zet de HIMARS ook in tegen vitale infrastructuur waarmee Rusland het zuidelijke front bevoorraadt. Na verschillende raketaanvallen wordt het verkeer naar Cherson ernstig gehinderd en moeten automobilisten de Dnjepr oversteken via een Russische pontonbrug. Zo dreigt Ruslands belangrijkste verovering in het zuiden verder geïsoleerd te raken.

En dat niet alleen: de Oekraïense aanvallen maken nog eens duidelijk hoe kwetsbaar de Krim is. Afgelopen donderdag meldde Kiev een raketaanval op een commandopost in het zuiden van de provincie Cherson en een munitiedepot in Henichesk, even ten noorden van het schiereiland. Beide doelen liggen ruim honderd kilometer van het front – buiten het bereik van de HIMARS-raketten waarover Oekraïne nu zou beschikken. Een anonieme Oekraïense regeringsfunctionaris stelde tegenover Politico dat „je kunt zeggen” dat het offensief in het zuiden daarmee is begonnen.