Sinds kort is mijn nichtje uit Suriname voor vakantie over in Nederland. Ze geniet volop van alles wat ze hier meemaakt. Ik vroeg haar wat ze het fijnste vond aan ons land. Ze reageerde direct met het antwoord: „Het is heerlijk hier. Het lijkt wel of de hele dag de airco aanstaat!”

Lezers zijn de auteurs van deze rubriek. Een Ikje is een persoonlijke ervaring of anekdote in maximaal 120 woorden. Insturen via ik@nrc.nl