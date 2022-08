Het boerendorp met nog maar twee boeren

De varkensstal van Hans Koekoek had er eerder gestaan dan het huis. Eind jaren zeventig was hij hier begonnen, nabij de grens met Overijssel. Zijn opa was boer geweest, zijn vader, en altijd had hij geweten dat hij dat ook zou worden.

Geboren in 1951 omvat het boerenleven van Koekoek de tijd waarin de grote omwentelingen zich voordeden.

Zodat hij nu ook zegt, kijkend naar zijn laatste koeien: het is voorbij.

Vier dochters kregen Koekoek en zijn vrouw. Toen hun vijfde kind een jongen bleek, zei iedereen het direct: Hans, daar is je opvolger. Maar Koekoek zei: als de regels niet versoepelen, dan hoop ik niet dat hij boer wordt. En de regels zijn sindsdien alleen maar strenger geworden.

Hij had er nog tegen geprotesteerd. Toen de Mestwet in 1986 beperkingen oplegde aan het bemesten van zijn land moest hij ineens gaan bijhouden hoeveel hij wanneer had uitgestrooid over zijn land. Op de Landbouwschool had Hans Koekoek al gemerkt dat als hij zou doorleren hij vast ambtenaar zou worden. Nu voelde het alsof hij er alsnog een was geworden. Hij was ervoor naar de rechter geweest, want de Mestwet voelde onrechtvaardig. Die had gezegd: ik snap het, maar ik moet de wet volgen. Koekoek had het bedrijf wel voortgezet, in de goede jaren kon hij er goed van leven. Je bent boer, je blijft boer.

Zijn zoon is hovenier geworden. Hans Koekoek kan niet zeggen dat het pijn doet dat zijn bedrijf stopt. „Het was mooi geweest als een van de kinderen het hier deed. Maar dan wel normaal. Iedereen bemoeit zich ermee hoe het moet. Het wordt een dooie, onmenselijke situatie. Dan hoeft het van mij niet meer.”

Wel pijnlijk was hoe het een bekende van hem verging. Die had vroeger zo’n 400 zeugen en ging mee in de tijd. Op een gegeven moment had zijn zoon er 1.700. De oude boer woonde in een oude schuur op het erf. Het bedrijf leek goed te gaan, de familietraditie doorgezet. Maar toen Koekoek en zijn vrouw er laatst langsfietsten, bleek de stekker er toch uit getrokken. Dat je zo hard gewerkt hebt en dat het dan zó moet eindigen. Dat is Koekoek bespaard gebleven.

Dus zegt Hans Koekoek: was er maar wat beter naar mijn oom Hendrik geluisterd. Die zag het begin jaren zestig al: de schaalvergroting van de landbouw zou vooral verliezers kennen.

‘Vrije boeren’

Even was Hollandscheveld het middelpunt van de wereld, of in ieder geval van het zuidwesten van Drenthe, toen in 1963 de oprukkende overheid de vrije boer in het vizier had. En de boer besloot terug te vechten.

Tientallen jaren lang hadden boeren in Hollandscheveld en omstreken zich bijzonder weinig aangetrokken van het overheidsbeleid met betrekking tot de landbouw, voor zover dat er was. Een schriftje waarin werd bijgehouden wanneer welke koe gedekt werd en wanneer welk varken, dat was het vaak wel. Huis aan huis zaten ze, straat na straat. De boeren hadden vijf koeien, soms tien, wat kippen, een varken, verbouwden wat groente. Vaak konden ze ervan rondkomen. Soms moesten ze erbij werken in de conservenfabriek in Hoogeveen. In ieder geval waren ze boer.

Ze noemden zich de ‘vrije boeren’, vrij als in vrij van de overheid en vrij van alle beklemmende regels die het Landbouwschap begon op te leggen. Van die organisatie, die zowel belangenbehartiging deed als de regels maakte, moesten alle boeren lid zijn. De nazi’s mochten Nederland dan verlaten hebben, het idee van zo’n productschap, opgelegd door Seyss-Inquart, had de Bevrijding overleefd.

Daar moest je net in Hollandscheveld mee aan komen, waar tijdens de oorlog behalve drie oorlogsmisdaders ook verzetslui waren geweest. Dus toen het Landbouwschap het lidmaatschapsgeld wilde opeisen begon het te borrelen. Boeren hadden simpelweg geweigerd mee te betalen aan het Landbouwschap. Wie kon een vrije boer opleggen wat hij moest doen én daar geld voor vragen?

Bij boer Klaas Hartman aan de Hollandscheveldse Opgaande ging het om een schuld van zo’n 140 gulden bij het Landbouwschap, zelfs met het geld van nu nog geen 500 euro. Genoeg om de boer uit z’n boerderij te zetten, vond het Landbouwschap.

Wat volgde is wat later de ‘Boerenopstand’ of de ‘opstand der braven’ is gaan heten. Op de ijskoude ochtend van 5 maart 1963 kwam de deurwaarder, met in zijn gevolg de politie, langs met een bevel tot onteigening van Hartmans boerderij. Duizenden boeren waren naar Hollandscheveld gekomen om dat te voorkomen.